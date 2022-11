Un presupuesto más difícil todavía

Como todos los años, el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre llevará a pleno la aprobación de los presupuestos municipales, en tiempo y forma, en la sesión ordinaria de noviembre para que las nuevas cuentas puedan entrar en vigor coincidiendo con el inicio del ejercicio.

Planificar, cuadrar las cuentas y aprobarlas es un trabajo costoso pero este año hemos tenido que enfrentarnos al más difícil todavía. Los ingresos que tenemos son similares a los de otros años pero los gastos a los que debemos hacer frente han aumentado de forma desmesurada: pagaremos más en sueldos a los funcionarios –por el incremento salarial por ley-- y pagaremos mucho más en gastos en suministros y servicios, debido a la subida de precios motivada por la inflación y a la subida del coste de la energía. Pero, aunque tengamos que hacer frente a más gastos, hemos decidido que esto no repercuta en la ciudadanía: no subimos ni impuestos, ni tasas, ni precios públicos y, aun así, sí implantamos nuevas ayudas y servicios y se siguen incrementando y mejorando las infraestructuras municipales.

Alguien se preguntará cuál es el secreto. Muy fácil: realizamos una previsión realista de gastos e ingresos y priorizamos. Nuestras cuentas no solo nos las creemos nosotros, son creíbles tanto para nuestros proveedores, que cobran puntualmente, como para los ciudadanos que reciben ayudas y servicios. Tenemos claro que la inversión no puede apoyarse únicamente en el músculo económico del Ayuntamiento sino que debemos buscarnos la vida para conseguir que las inversiones lleguen a nuestro pueblo de la mano de otras administraciones. O sea, que no nos quedamos en lamentarnos por el incremento de los gastos sino que buscamos completar nuestra capacidad económica con vías de financiación externa. Logros tan importantes como la consecución de los fondos de la Unión Europea, a través del Plan de Sostenibilidad Turística, que cuentan con una aportación municipal y nos permiten seguir sumando infraestructuras y garantizando servicios, ayudas y atenciones que contribuyen a la calidad de vida de nuestra población.

Precisamente, a través de estos fondos europeos se van a realizar infraestructuras que consideramos fundamentales para el desarrollo de nuestro municipio como la mejora del centro de Alcossebre –cuyas obras van a comenzar en breve--, el inicio del bulevar Alcalà-Alcossebre o una gran zona lúdica en la entrada del parque natural de la Serra d’Irta. Lo hemos conseguido: nuestra gestión lo ha hecho posible.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre