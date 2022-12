Puig se olvida de los más vulnerables

Los más vulnerables son los grandes olvidados durante el mandato de Ximo Puig. Mientras la brecha social sigue en aumento, tanto Puig como Sánchez están a otra cosa, volcados en eliminar el delito de sedición, reducir la pena a delincuentes sexuales, financiar a su hermano o en colocar a sus amigos.

Cada día contemplamos cómo se disparan los datos de pobreza, somos líderes en paro juvenil, se duplican las listas de espera sanitarias, las de plazas públicas para personas mayores y las de vivienda social. Esta situación se viene agravando en los últimos meses por las dificultades crecientes de miles de familias para llegar a final de mes ante el incremento de la inflación, los precios energéticos o la presión fiscal (sobre todo a salarios medios y bajos). Pero ellos, los responsables de poner en marcha medidas efectivas, siguen de brazos cruzados, ajenos a la calle, negando la realidad. Andan más pendientes de cuestiones ideológicas y propaganda política que de atender las urgencias sociales ante un diagnóstico de emergencia.

Las políticas sociales están colapsadas por esa falta de gestión de Puig. Se ha visto afectada la renta valenciana de inclusión (con listas de espera de hasta dos años con más de 3.000 personas), el ingreso mínimo vital (solo llega a uno de cada cinco hogares en situación de pobreza o exclusión social) o las plazas en residencias con 25.000 mayores en listas de espera.

Por si fuera poco, la Generalitat no paga el bono térmico desde hace dos años a los 160.000 solicitantes por pura dejadez (la única autonomía que no lo ha abonado). En concreto porque «no hay un departamento concreto encargado del tema». Es lamentable que el Consell de Puig deje en la estacada a muchas familias que hoy en día no pueden hacer frente al recibo de la luz y les resulta imposible poner la calefacción.

Colas del hambre

Podríamos seguir con más datos: las colas del hambre se han disparado y la provincia de Castellón acumula un total de 37.600 parados en el mes de octubre, medio millar más que en septiembre. Miles de jóvenes aguardan desde hace meses el bono de 250 euros para el alquiler. La lista de espera del especialista médico afecta a 40.000 castellonense y pedir una cita en la atención primaria sanitaria puede convertirse, en algunos casos, en una espera imposible.

Ante todo esto, ¿a qué esperan para poner en marcha un plan de choque social? ¿Por qué no tienen la mínima sensibilidad y se ponen a trabajar de verdad, en lugar de lanzar anuncios que nunca se transforman en nada mientras los servicios se deterioran? Quizás el problema no sea que no quieran, sino que no saben cómo hacerlo o que tampoco se lo permite la situación de descomposición de un Consell en cuenta atrás. Tienen más presupuesto y medios que nunca, pero no saben cómo ejecutarlo más allá de la teoría. Es momento de ayudar a los más vulnerables, que lo necesitan. De reconocer los errores y ponerse manos a la obra. En el PPCV lo tenemos claro y sabemos cómo hacerlo.

Presidente PPCV