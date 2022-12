Ni som el Bronx, ni volem ser Detroit

Volem ser Vila-real, una ciutat que hauria d’estar molt més neta, tindre millor manteniment i capaç de fer realitat projectes anunciats que no passen del paper o de les paraules. D’esta manera podrem ser un municipi on es puga viure a gust, créixer i desenrotllar projectes vida familiars i professionals. Per això Ciutadans hem passat la legislatura fent propostes i arribant a acords, és la millor manera de que Vila-real guanye.

No podem identificar-nos en la descripció apocalíptica que fan altres formacions. Sí, Vila-real té un problema en la falta de civisme d’algunes persones, necessita més efectius policials al carrer i vigilar el compliment de l’ordenança de convivència ciutadana. Precisament tot això és el que hem tractat d’ajudar a solucionar fent iniciatives i aconseguint que s’aproven. Però estem lluny de l’escenari tan negatiu que altres veuen. Hi han molts veïns i veïnes civilitzats i preocupats pel poble. No son les seves idees Tampoc som ingenus com ens acusa un altre partit. Sabem que a l’equip de govern li costarà dur a terme les nostres iniciative. Perquè no son les seves idees, i perquè si no tenen suficients recursos abans deixaran al caixó el que Ciutadans hem demanat que el que ells vullguen fer. Però a Domingo Vicent i a Natalia Gil ens pareix més útil per a la ciutadania que les nostres propostes estiguen damunt la taula i tinguem el compromís de fer-les de qui té la majoria parlamentaria. Creem que d’esta manera Vila-real guanya. Però ara, la gran preocupació és la crisi del taulell. Fabricants de ceràmica, de maquinaria i d’esmalts representen el cor de la nostra província, porten dècades fent-lo bategar per a tindre faena i prosperitat. Sotmesos a l’encariment de les matèries primeres i de l’energia el seu futur corre perill. La falta de resposta de Sánchez els deixa en un clar desavantatge respecte als seus competidors que sí compten amb una generosa ajuda del seu govern. La destrucció de llocs de treball ja ha començat, però dona més por que comence una deslocalització que ens deixe sense futur i amb el perill de convertir-nos en el Detroit del Mediterrani. Portaveu de Ciutadans a Vila-real