El Grupo Socialista cumple su compromiso electoral, porque los derechos y libertades han sido, son y serán una prioridad de los gobiernos del PSOE. Por eso, con la reforma de la ley de 2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que aprobará el Congreso se consolida y profundiza aún más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Como ya pasó entonces, con esta reforma: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza un derecho y la Iglesia no interviene. La reforma permite que las mujeres puedan elegir libremente ser madres o no, así como para decidir cómo, cuándo y con quién. La ley no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que amplía derechos.

De esta forma se repara la injusticia que cometió el PP en 2015, cuando suprimió el derecho a decidir de las mujeres de 16 y 17 años. Excluir a esas jóvenes fue una gran irresponsabilidad política que las abocó al aborto clandestino. Los socialistas dijimos que cuando volviéramos a gobernar recuperaríamos ese derecho y ahora lo hacemos realidad. El PSOE siempre cumple y la sociedad española sigue avanzando en derechos.

Avanzamos porque pensamos que los vientres de alquiler son una práctica inadmisible y por eso decimos no a la publicidad y a las campañas que lo fomentan.

Avanzamos para garantizar una educación afectivo-sexual, que transmita valores como el respeto, la igualdad, la tolerancia y la diversidad. Que sepan nuestros jóvenes que el consentimiento y el deseo son la base de unas relaciones sexuales sanas, felices e igualitarias y que esa educación sexual les sirva para prevenir los embarazos no deseados y enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Avanzamos para garantizar el acceso al aborto en los centros de carácter público, regulando la objeción de conciencia.

Avanzamos incorporando una baja laboral para las mujeres que interrumpan su embarazo, sea de forma voluntaria o no. Avanzamos creando una baja temporal preparto en la semana 39 de gestación. Y avanzamos también garantizando la anticoncepción de última generación y recuperando la financiación pública que retiró el Gobierno de Rajoy.

Actitud hipócrita

El PP continúa teniendo una actitud hipócrita con los derechos de las mujeres y no se lo vamos a permitir. La derecha nunca ha estado con el movimiento feminista ni con las leyes que han reconocido derechos a las mujeres. Siempre han intentado que haya retrocesos con recursos al Tribunal Constitucional, votando en contra en el Congreso o con reformas para recortar derechos. Avanzamos porque la igualdad es un derecho, no son permisos que se otorgan a las mujeres. La maternidad siempre es una opción, no una obligación.

Desde el PSOE decimos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir.

Diputada PSOE por Castellón. Portavoz adjunta GPS. Secretaria contra la Violencia de Género PSPV-PSOE