Con la entrada de diciembre, no solo vamos acabando un año del que habrá tiempo para hacer balance, si no que conforme avancen los días iremos contagiándonos de la magia y de ese espíritu navideño que pronto inundará calles, plazas y hogares y, por qué no, también el interior de cada uno de nosotros.

Puede ser un buen momento también para recordar valores tan importantes para la convivencia como son el respeto, la igualdad, la solidaridad, la paz, la bondad, la generosidad y el amor a quienes queremos y a lo que hacemos y nos dedicamos cada día. Haciendo bandera de todos los valores que nos distinguen, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, hemos diseñado un extenso programa con más de 60 actividades. Una oferta lúdica, de entretenimiento y de dinamización comercial para celebrar estas fechas tan queridas implicando a personas, familias comercios y asociaciones que han querido colaborar, permaneciendo al lado de su ayuntamiento, aportando ideas e ilusión para ofrecer el mejor programa porque, como reza nuestro eslogan, Juntos hacemos Navidad. Porque Benicàssim somos su gente, la que se levanta cada día para ver y hacer crecer la ciudad donde quiere vivir. Ilusión de compartir buenos momentos Parte de lo que necesitamos para tener una Navidad mágica es tener la ilusión de compartir buenos momentos, desde los actos más tradicionales y entrañables para los más pequeños hasta los más lúdicos, pensados para disfrutar con amigos y familiares. Esta Navidad el Ayuntamiento volverá a volcarse con su excelente comercio local, apostando por la calidad y cercanía en los comercios de proximidad que tenemos en Benicàssim, promocionando campañas, promoviendo las compras e impulsando actividades para dinamizar el comercio local. Porque fomentando las compras en Benicàssim, no solo ayudamos a nuestros vecinos y vecinas comerciantes que con mimo, cuidado y esmero ofrecen productos y servicios de calidad, si no que mantenemos vivo el corazón y el alma de nuestra ciudad. Os invitamos a que participéis y colaboréis en que la emoción de la Navidad vaya creciendo poco a poco desde el primer día, fomentando ese ambiente de alegría, de ilusión y de esperanza, que nos permitirá avanzar hacia un futuro que solo podemos construir juntos. Alcaldesa de Benicàssim