Pressupost 2023, doble ‘check’

Auster, compromés i progressista. L'Ajuntament d’Almassora ha fet els deures i aprovarà el proper dia 15 un pressupost municipal per a 2023 més baix que l’actual, una declaració d’intencions per a un any que seguirà afectat per la crisi de l’energia com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna. Com ara, l’Ajuntament pagarà més pels mateixos serveis i productes. Recollida de fem, tractament de residus, contractes d’esports i de la resta de serveis públics... no volem que eixes pujades afecten a la ciutadania. Per tant, ho assumirem retallant les partides de totes les regidories.

Serà un pressupost propi d’un temps de guerra, la que pateix Europa des de fa huit mesos, i serà un nou moment d’apropar l’administració al veïnat com ho vam fer durant la covid. Així, per vuité any consecutiu, els impostos es mantindran congelats --amb l’IBI més baix dels municipis del nostre tamany a la província-- i activitats com la restauració tornaran a tindre bonificacions per l’ocupació de la via pública amb les terrasses, com hem fet des del 2020.

Fruit d’eixe compromís per convertir-nos en motor econòmic, la partida d’inversions ascendirà a 9,6 milions d’euros inicials que s’incrementaran amb el pressupost per a acabar l’obra del col·legi Santa Quitèria. Perquè 2023 serà l’any d’una fita històrica per a Almassora: deixarem de ser el municipi de la província amb més aules prefabricades --l’herència més vergonyosa del govern del Partit Popular-- i no en tindrem cap per a alumnat de Primària.

Obres en l’IES Álvaro Falomir

El que sí tindrem seran les obres d’un altre centre educatiu, l’IES Álvaro Falomir, que superaran els 15 milions d’euros, així com el projecte del pavelló polifuncional o la creació del mirador de Santa Quitèria. Eixes inversions seran definitives per tal d’acabar actuacions com l’avinguda Castelló o les obres als barris i també ho seran per a mantindre l’activitat de les empreses i garantir la continuïtat de les seues plantilles de treballadors i treballadores.

Si vam aconseguir obrir un vertader Regina Violant, enderrocar l’últim edifici del Grup B i comprar els terrenys de la pantalla acústica, superar la pandèmia i fer front a la inflació, estic convençuda que les ganes i el treball d’aquest equip de govern podran amb tots els obstacles que puguen vindre. L’Almassora que volem està més a prop de fer-se realitat.

Alcaldessa d’Almassora