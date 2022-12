Mi hijo de 6 años habla mucho mejor inglés que yo. Aunque mi comprensión de ese idioma ha mejorado bastante en los últimos años --algún día explicaré cómo-- tampoco es que yo tenga un nivel muy alto. Alucino cuando le veo escoger vídeos en Youtube Kids grabados en esa lengua y ver que los comprende.

La razón principal de esto, la culpa, la tiene su madre, Georgia. Ella le ha hablado en inglés desde que era un bebé y ambos se comunican con naturalidad en ese idioma. También ha colaborado el colegio, pero sin la labor materna, su destreza no sería la actual ni de lejos. Un poco es su lengua materna, o una de ellas.

Hace años un amigo me comentó que en el colegio y en el instituto venga insistirnos con la importancia de saber inglés y resulta que de la cuadrilla todos estamos viviendo y trabajando aquí, así que los idiomas que verdaderamente necesitamos dominar son el valenciano y el castellano. Profesionalmente, el inglés apenas le ha servido a alguno excepto como añadido curricular. Muy lejos de las expectativas que nos mostraban los profesores.

Pero el mundo gira; no para de hacerlo. Ahora las cosas han cambiado. La movilidad en el trabajo aumenta continuamente y los veinteañeros de la actualidad deben pensar en el planeta entero como posible destino laboral. La tendencia es además al alza, así que dentro de un par de décadas, cuando quien busque trabajo sea mi niño quizá irse a Honolulu, Ciudad del Cabo o Vladivostok sea como quien ahora se marcha a Onda, València o Vinaròs.

Internet

Vale, todo esto está muy bien e incide en la necesidad de saber inglés, pero aún hay un elemento mucho más importante y diferenciador respecto a mi generación: internet. La red de redes ha pasado de ser un instrumento curioso, interesante y con potencial a algo básico, imprescindible. Internet es sobre todo información, oportunidades, conexión. El castellano es la segunda lengua (creo), pero la cantidad de sitios en inglés es abrumadoramente superior. No lo usan solo los anglosajones europeos y los norteamericanos, cualquiera del lugar más recóndito de la Tierra sabe que el impacto de lo que exprese será infinitamente superior si lo pone en el idioma mayoritario. Así que, aunque mi hijo vaya a trabajar a la vuelta de la esquina (ojalá sea así), dominar el idioma dominante (permítanme la redundancia) será crítico, no solo para encontrar empleo sino para satisfacer sus inquietudes culturales y artísticas, para desarrollar sus aficiones y su curiosidad. En definitiva, para crecer como persona.

Qué no daría yo por poder leer a Cormac McCarthy o a William Faulkner en versión original, poder seguir un Arsenal-Chelsea y escuchar con claridad cómo los gunners patean el culo de los estirados blues o entender y disfrutar de los dialectos callejeros de Baltimore en The Wire o del humor inteligente de Fleabag. Ahora me apaño con las traducciones en los libros y los subtítulos en las series y películas, pero no es lo mismo.

¿Cine doblado o subtitulado?

Esto me lleva a preguntarme cómo debemos ver el cine, las series. ¿Dobladas o subtituladas? No hay respuesta perfecta a mi modo de ver: con los subtítulos nos perdemos parte de las interpretaciones mientras leemos la traducción; dobladas se pierde la fuerza de los acentos, las entonaciones, que también forman parte de la propia interpretación.

¿Alguien recuerda que Andreu Buenafuente en TV3 acababa las entrevistas preguntando si preferían ver porno subtitulado o doblado? Aquí la respuesta resulta tan difusa como en el cine convencional. Los gemidos doblados resultan fingidos, aunque los originales, la verdad, me temo que son tan poco espontáneos como los otros.

Editor de La Pajarita Roja