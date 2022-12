Navidad ‘black’

Negro fue el Black Friday para los comercios tradicionales del centro de Castellón. Yo misma, acompañada por mi equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento, recorrí los establecimientos del casco histórico de la capital para interesarme por las demandas y necesidades de los pequeños comerciantes, los profesionales que cada día levantan la persiana y dan vida a nuestro Castellón. Y el panorama de lo escuchado, y vivido, no puede ser más desolador, ante el alud de problemas que afrontan cada día y el ninguneo que sufren por parte del equipo de gobierno socialista.

En una fecha tan señalada como el citado Black Friday, no se hizo ni una sola campaña específica, no se promovió animación por parte del área de Comercio del tripartito, no se promocionó ni animó a los castellonenses a salir a la calle y apostar por el comercio tradicional, el de toda la vida, el que mejor nos conoce y más calidad ofrece. A las 20.00 horas del viernes, una calle tan emblemática como Alloza estaba a oscuras y con casi todas las puertas cerradas.

Dejadez del gobierno

Mala cosa. Hace muchos meses que denuncio que la dejadez del gobierno de PSOE, Compromís y Podemos está asfixiando al comercio de proximidad de Castellón. Por eso pedimos que se active más inversión en bonos comerciales, más ayudas directas, más promoción, más campañas de dinamización, más facilidades para acceder al centro y aparcar, más limpieza y embellecimiento de calles y plazas, más iluminación, más apuesta por la gastronomía y una reforma del Mercado Central. Nuestro comercio tiene futuro, pero hay que apostar por él. ¿Frente a eso? Solo hay que ver el árbol de Navidad que ha puesto la alcaldesa Amparo Marco en la Puerta del Sol. Una imagen vale más que mil palabras.

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón