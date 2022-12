Oropesa, la suma de once mil Mundos

En Oropesa del Mar, como en botica, tenemos Mundos como personas habitan en nuestro maravilloso municipio. Ya somos más de once mil vecinos empadronados, y aunque no lo parezca, cuando prestamos la suficiente atención, vemos cómo cada individuo, cada familia, es un Mundo. Por ello, para ser útiles en política municipal, debemos observar a nuestros conciudadanos y ser capaces de comprender cómo podemos ayudarles. Esto supone un esfuerzo que no todos los políticos, aunque parezca lo contrario, somos capaces de realizarlo. Y es que solo si los gestores municipales estamos dispuestos a tender la mano de verdad a nuestros vecinos, miraremos a los ojos de cada uno de ellos con la suficiente profundidad como para saber qué hay detrás de esas miradas; sueños rotos, necesidad extrema, hambre, miedos, secretos anhelos o triste e irremediable soledad.

¿Podemos, sin embargo, hacer algo por conocer esos Mundos y hacerles frente? Yo estoy segura que sí. De hecho esa es nuestra obligación y esa debería ser nuestra misión. Pero no nos engañemos ni engañemos a nadie. Porque no hay fórmula mágica que todo lo remedie con un toque de varita de hada, ni con el formulario administrativo que cumplimente un funcionario de turno; ni desde Servicios Sociales ni desde Cáritas ni desde plataformas vecinales de voluntarios bien intencionados. Nada sirve si no nos comprometemos todos y cada uno de nosotros; es obligación de todos los miembros de la sociedad de la que somos parte. Observar y querer ver Porque mirar con la suficiente intensidad, es ver ese Mundo que esconde cada uno de nosotros y, ¡tan desnuda quedará esa realidad! que inmediatamente sabremos cómo ayudar. Pero hay que observar y querer ver. Cierto que desde los Ayuntamientos tenemos la obligación de paliar las necesidades de quienes habitan en nuestros municipios; ser autocríticos y practicar la continua mejora de los servicios públicos que prestamos. Hay mucho trabajo por delante. Personalmente opino que tenemos que romper las brechas digitales que nos distancian de nuestros mayores, poner en marcha nuevas formas de comprobación de la situación de vulnerabilidad de las familias, salir más a la calle, escuchar, y mejorar los tiempos de espera de las citas previas. Hace frío, llega la Navidad, continúan subiendo los precios de los alimentos, el gas y la luz. Ya somos once mil oropesinos y ya son once mil Mundos los que sumanos. Alcaldesa de Oropesa del Mar