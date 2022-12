Les voreres són de la gent

Des del passeig i la trobada fins al teatre al carrer o altres manifestacions culturals de la nostra Vila-real, les voreres han tingut moltes funcions en la història. Són els principals espais públics de la ciutat, però no sempre ha estat evident la distinció entre les seues dimensions socials, estètiques o merament utilitaristes. El segle passat ens va deixar molts canvis socials i polítics positius que van desafiar la segregació. Com a contrapunt, actualment molts usuaris de les voreres s’hi troben impediments que interfereixen amb la mobilitat i posen en dubte la noció mateixa que els vianants són els usuaris principals.

Cal mantindre les de Vila-real fora del perill d’una reurbanització despersonalitzada, incoherent amb l’entorn i feta a pedaços.

Els ciutadans, amb tot el dret, exigeixen que les voreres estiguen sempre netes, ordenades i estèticament agradables, servint, alhora, al comerç, la cultura, la integració per a les persones amb diversitat funcional, l’intercanvi social i l’esport.

Per tot això, Compromís va dur al Ple la seua proposta perquè l’Ajuntament de Vila-real revisara la seua coherència estètica amb l’entorn. Un altre dels objectius és que els materials de les voreres o llambordes tinguenuna coherència estètica amb la resta del conjunt urbà, comprovant si cal mantindre materials com el rodeno, basalt, calcària o d’altres similars i no substituir-los indiscriminadament per formigó.

Agraïm que esta vegada sí que s’hagen tingut en compte estes reivindicacions o les que feien referència a la lactància materna i el suport a la ceràmica, malgrat la majoria absoluta del Govern municipal que massa sovint esclafa propostes positives per a la ciutat.

*Regidor de Compromís per Vila-real