Diàlegs pel desenvolupament industrial

Fa uns dies vaig iniciar el projecte Diàlegs, un espai de reflexió i debat amb la societat i referents polítics i socials. L’objectiu és consensuar les bases de la Vall d’Uixó per als pròxims anys. Per això vaig voler obrir-lo amb un tema fonamental per al nostre futur: el desenvolupament industrial. I per això el primer convidat va ser Enrique Navarro, alcalde d’Onda durant sis legislatures i la persona que va preparar la ciutat perquè poguera acollir noves i grans empreses.

La recent arribada d’Amazon a Onda no haguera sigut possible sense el seu treball. Entre altres coses, perquè el PP va votar en contra de fer el polígon Sur-13. La mateixa Carmina Ballester que hui es posa medalles va votar en contra. Això constata que el desenvolupament industrial d’un territori no s’aconsegueix en dos anys, ni tampoc en quatre. L’experiència d’Onda ens serveix de mirall perquè la clau es tindre preparada l’estació per a quan el tren de les oportunitats arribe.

I en la Vall hem dedicat esta legislatura, tot i els retards que ha provocat la pandèmia, a avançar en eixa qüestió. De fet ja està en marxa l’ampliació en 700.000 m² del polígon Belcaire. Des de l’Ajuntament ja hem acceptat un projecte de desenvolupament del Sector Belcaire C presentat per Blumaq i que permetrà el creixement de les empreses ja existents i l’arribada de noves.

Una vegada la tramitació definitiva en la Generalitat valenciana ja estiga encarrilada, seguirem apostant per crear més sòl industrial perquè sabem que eixos 700.000 m² no seran suficients. Per això la pròxima legislatura serà clau i abordarem el repte de plantejar cap on ha de créixer la Vall. Estratègicament cal crear un pol industrial i logístic que beneficie a tota la Plana Baixa.

Hem d’aprofitar que la nostra zona té una ubicació estratègica, al costat de l’A-7, l’AP-7 i de l’eix de la N-340. Este factor geogràfic és una oportunitat, com també ho és la proximitat a la gigafactoria de bateries elèctriques que Volkswagen instal·larà en Sagunt. Sóc conscient que la tramitació urbanística és costosa, pel qual en la pròxima legislatura començaré a treballar en esta qüestió per a tindre major sòl disponible i estar preparats per a quan arribe l’hora.

Com va dir Enrique Navarro, el cas d’Onda i el de la Vall tenen alguns pareguts. En aquell moment un dels principals impediments que es va trobar per a desenvolupar sòl industrial va ser la manca d’una infraestructura de comunicació viària amb Vila-real. Després de molta insistència i de moltes reivindicacions a la Generalitat van aconseguir que esta autovia fora una realitat.

En la Vall d’Uixó també hem salvat un dels requisits obligatoris per a poder desenvolupar Belcaire C: la construcció del pont de connexió entre els polígons. Gràcies a una inversió d’1.500.000 euros per part del Consell. Sense esta infraestructura no haguérem pogut avançar en el projecte de desenvolupament que ja està sobre la taula i del qual tindrem bones notícies en els propers mesos.

Este primer Diàlegs va ser molt interessant i no serà l’últim, perquè volem tractar molts temes vitals per al futur de la Vall d’Uixó i en els quals volem implicar a la ciutadania. Mentre altres es basen en l’insult, la desqualificació i els bulos per a tapar la seua falta de projecte polític, nosaltres treballem i gestionem per a la majoria, des del consens i l’intercanvi d’idees, opinions i reflexions.

