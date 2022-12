Arriba la setmana gran de l’inici del Nadal a Borriana. Les programacions culturals i festives estan al carrer, i el municipi es prepara per a l’esperada Fira del Comerç de Nadal, l’enllumenat dels carrers de Borriana, i l’apertura de la Casa del Pare Noel. Activitats preparades per a tots el públics, i sobretot, per als més menuts. Activitats que aniran des de teatre, música, màgia, jocs al carrer, i com no, l’exposició de l’Univers Playmobil, que s’està preparant mentre que escric aquestes línies, amb més de 40.000 peces en els seus 13 diorames que obriran les portes el proper divendres. Ja ho tenim tot preparat per a tot el món. I ixa és la pregunta que ens fèiem aquest any: per a tot el món?

Aquest Nadal treballem per a que siga un Nadal inclusiu. I això que vol dir? A la nostra ciutat, a la nostra societat, tenim persones amb diferents diversitats, que necessiten tenir activitats en les que puguen també gaudir, i per això, part de la programació preparada per aquest Nadal, serà destinat a un grup de gent que també ha de gaudir de les festes nadalenques.

Per això, l’exposició Univers Playmobil comptarà amb un horari destinat solament a gent amb alguna diversitat, i de 16.00 a 17.00 hores estarà oberta la mostra per a que puguen gaudir d’ella. A més a més, en la Fira del Comerç de Nadal, també hi haurà un horari en el que s’eliminaran els estímuls de llum i so per a que també puguen disfrutar de la visita a la fira. I de la mateixa manera, que es farà en la fireta d’atraccions infantil en la plaça Major en la que també tindran el seu propi espai.

Són molt llargues les vacances de Nadal, per acabar amb l’arribada dels Reis d’Orient. Per això, en la seua cavalcada, al tram inicial de l’avinguda Jaume I, es celebrarà sense música i sense crides, solament per a que puguen disfrutar d’ella tot el món, i al final, per a rebre als reis a l’Ajuntament, es comptarà amb un espai destinat per a xiquets i xiquetes amb alguna diversitat.

Un treball realitzat entre diferents regidories, i amb la inclusió com a principal objectiu, per a que la festivitat de Nadal la visquen totes i tots.

Arriba el primer Nadal sense cap restricció, un Nadal per poder eixir al carrer, per entrar als teatres, a concerts, a exposicions com sempre ho havíem fet. Pot ser, ens hem oblidat ràpid, encara així, aquest Nadal és per tornar a disfrutar tot el món. Ens ho mereixem.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana