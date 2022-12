El PSOE ‘pasa’ del azulejo

El Gobierno de España pasa del azulejo. Es decir, al PSOE no le importa mucho ni el presente ni el futuro de la industria cerámica, el motor de la economía de nuestra provincia. Los empresarios llevan demasiado tiempo pidiendo ayudas urgentes para poder seguir creando empleo y riqueza para todos, y Pedro Sánchez mira hacia otro lado y responde con evasivas o promesas tan irrelevantes como huecas. Una palmadita en el hombro, y… poco más. Humo.

Y la industria cerámica lo está pasando muy mal. Está atravesando la que, seguramente, es la crisis más grave de su historia reciente. Y es que se trata de una crisis totalmente coyuntural, sobre la que ni empresarios ni técnicos cerámicos pueden hacer nada. No se trata ni de producir más ni mejor. Ni siquiera se soluciona redoblando esfuerzos, como ha sucedido en otras muchas ocasiones, e incrementando las ventas a base de buscar nuevos destinos o nuevos nichos para las baldosas cerámicas Made in Castellón.

El problema es que el aumento de los costes es tan alto que no resulta rentable mantener los hornos en marcha para producir pavimentos y revestimientos cerámicos. Las empresas no pueden repercutir la totalidad del aumento de los costes porque, entonces, pierden toda su competitividad y dejan el mercado global en manos de los terceros productores --principalmente asiáticos--, y si no lo hacen, pierden dinero por cada metro cuadrado comercializado… Difícil papeleta.

La industria cerámica castellonense necesita ayuda. De su continuidad y de su positiva evolución dependen muchos pueblos de nuestra provincia. Mi pueblo, Sant Joan de Moró, es un pueblo azulejero. Un pueblo que en gran medida depende de la marcha del sector cerámico, porque son muchas las familias, tanto de manera directa como indirecta, cuya economía depende de esta industria. Y lo mismo pasa a nivel provincial.

Pedro Sánchez no hace nada por el sector cerámico. Y la primera medida que debe adoptar --y debe adoptarla ya-- es que conceda las ayudas de hasta 150 millones de euros por empresa cerámica que permite la Unión Europea, algo que ya hace Italia. Y es que si no ponemos freno a esta situación corremos el riesgo de contagiar la crisis al resto de sectores y a la economía provincial. Ese debe ser la primera y luego hay muchas más.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial