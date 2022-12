Comerç local al Raval

El passat dissabte vaig tindre l’oportunitat de visitar el Mercat del Raval, un esdeveniment organitzant per segon any consecutiu per l’Associació de Comerços del Raval de Castelló per fer valdre els comerços del barri i reivindicar la necessitat de fomentar el comerç local i de proximitat. Des d’ací vull donar les gràcies a totes les persones comerciants de la zona que fan possible iniciatives com aquesta.

Parlar de comerç local és parlar de tracte personalitzat i més humà, de compra sostenible i de producte local. El comerç local és sinònim de productes de qualitat, frescos i de temporada, és a dir, més saludables i respectuosos amb el medi ambient. La producció és propera i de confiança, sabem d’on prové allò que comprem. És a dir, tenim a l’abast una opció compatible amb els grans i més urgents reptes globals com l’emergència climàtica. El comerç local és responsable, és garantia de condicions dignes, de producció propera, genera riquesa i ocupació al barri. Comprar a les tendes del barri vol dir reduir els desplaçaments en cotxe, fent que la petjada ecològica siga molt menor. És a dir, mentre cuidem el planeta redistribuïm la riquesa, millorant l’economia dels nostres veïns i veïnes. En definitiva, comprant als comerços de Castelló fem barri i promovem la cultura de la Ciutat, els seus productes i la seua història, afavorint el desenvolupament de l’entorn social. Garantir la vida als barris Si volem tenir una Ciutat viva, un lloc on poder créixer i desenvolupar-se, la forma en què comprem és un pilar fonamental. Hem de conscienciar-nos de la necessitat del comerç de proximitat per garantir la vida als barris. És important dur a terme iniciatives com la del Bo Comerç, que fomenten la compra als comerços de la Ciutat, però no soles. La nostra acció ha de passar per aprofitar espais per a les persones, fer una Ciutat més amable per a passejar i, sobretot, no donar suport a macro projectes de plataformes digitals ni facilitar més espais per a grans centres comercials. La bona salut econòmica de les persones és la bona salut del comerç local. Candidata nº 2 de Compromís a Castelló