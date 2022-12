El miércoles 6 de diciembre de 1978, hoy hace 44 años, los españoles dieron mayoritariamente el sí a la Constitución que supuso el nuevo camino colectivo hacia la democracia, tras 39 de dictadura. Camino ejemplar, aún hoy admirado por el mundo libre occidental y, sin embargo, vilipendiado en territorio patrio por separatistas, filoetarras y podemitas antisistema, con la venia interesada del presidente Pedro Sánchez. Un peligroso retroceso en favor de aquellos grupúsculos instalados en lo que el proyecto de la Unión Europea rechaza de plano: los nacionalismos desmembradores.

La guerra de Los Balcanes resultó la constatación más reciente de cuan erróneo es tan indeseada vía que conduce al precipicio. Sin embargo, aquí, con tal de mantener la poltrona, las cesiones a los enemigos internos de España es lacerante. Cada día asistimos a un nueva cesión que va sumando temerariamente el reforzamiento de quienes se sirven para sus fines del sistema de convivencia que quieren destruir. Lo ha dicho Arnaldo Otegi, cerebro de ETA y actual capitoste de los herederos políticos de la banda criminal, al considerar una paradoja la estabilidad del Gobierno: «Tienen los Presupuestos gracias a los que quieren marcharse de España». No precisamente gratis, como el viernes pasado se encargó de recordar Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, al reconocer, entre sonrisas de satisfacción, que los independentistas catalanes usaron la negociación de los Presupuestos como «palanca de fuerza» para forzar a Sánchez a cargarse el delito de sedición. Ayer mismo Juan Carlos Monedero ponía a parir a la mayoritaria facción socialista del Ejecutivo deslizando que a Podemos no le conviene romper, argumentando: «Estar es feo, pero hay que confrontar». Claro, confrontar, algo que a Sánchez le importa una higa mientras no peligre su puesto. Por otra parte, a Monedero se le olvidó comentar los suculentos beneficios que a Podemos le reporta contar con cuatro ministerios, el de Yolanda Díaz no lo cuento. Ya pueden piar Otegi, Rufián, Monedero o el mismísimo doctor Frankestein, Sánchez sigue la tesis del castizo: «Ande yo caliente, ríase la gente». La moralidad ni mentarla.

Mejoras gramaticales

La Constitución del 78 contó con la participación de Camilo José Cela, nombrado senador por el Rey en 1977 para que colaborara en la redacción del trascendental texto. Cela presentó un total de 40 enmiendas referidas a mejoras gramaticales, no todas prosperaron. El premio Nobel, genio y figura, harto de ejercer de corrector del histórico escrito al que llegó a calificar de hortera por detalles como la descripción de la bandera nacional, cuando acabó el trabajo cuatro meses antes del Referéndum se despidió de sus compañeros de la Cámara Alta: «Adiós señorías, voy a despojarme de este traje de chupatintas con sabor a enmienda». El 87,78% de los votantes dijeron sí en las urnas, en Castellón fue el 89%. Los siete padres constituyentes representaban a UCD, Cisneros, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez-Llorca; PSOE, Peces Barba; PCE, Solé Tura; AP, Fraga Iribarne; Roca Junyent por lo que entonces dio en denominarse Minorías Catalana y Vasca. Todo el arco parlamentario participó en la elaboración de la Carta Magna que ha dado el mayor periodo de libertad, prosperidad y paz. Es justo recodar que junto a aquellos siete elegidos resultó decisivo el papel de Adolfo Suárez, Felipe González, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo y Juan Carlos I. Es día propicio para reivindicar que sin la decisión firme del hoy rey emérito, renunciando al poder absoluto heredado de Franco, el proceso democrático habría sido muy diferente. Seguro que más difícil y peligroso.

