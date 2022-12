Nadal als carrers de Borriana

L’ambient nadalenc torna a sentir-se pels carrers de Borriana i, des de demà dijous fins al diumenge, el comerç local conquistarà el cor de la ciutat, el Pla, en una nova edició de la Fira de Nadal en què els comerços exhibiran i vendran els seus productes. Una oportunitat fantàstica per a aprofitar, planificar i realitzar les compres de Nadal i, alhora, conèixer les bondats dels nostres comerços i comprovar que tot el que busquem ho tenim al poble: comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat.

Una fira impulsada per l’Ajuntament i la Federació de Comerç de Borriana que aglutina diferents activitats i propostes amb la intenció d’activar i donar suport al comerç local, com ara espectacles, demostracions de perruqueria, moda i articles, firma de llibres, sortejos de regals, una fideuà de coent i una activitat inclusiva d’Espai Autisme, entre altres propostes.

També demà i coincidint amb la inauguració de la Fira, Borriana il·luminarà les festes amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc, de led i baix consum, amb tires de garlandes, arcs i rètols i amb 8 arbres de Nadal de llum que decoraran diferents nuclis poblacionals del municipi, per a crear un ambient de festa i un incentiu més per a participar en les activitats comercials.

No deixa de ser una invitació per a viure el Nadal a Borriana i sembrar la màgia i la il·lusió pels carrers. Volem donar lluentor, ambient i il·luminar les festes de Nadal en els barris i així implicar i animar a participar el veïnat en les celebracions nadalenques en aquestes dates tan especials, però sense descuidar l’estalvi i l’eficiència energètica i la cura pel medi ambient, gràcies a la instal·lació de tecnologia led d’última generació per a reduir el consum dels elements decoratius nadalencs.

Des del govern municipal estem, com sempre, al costat del nostre comerç, el comerç local i de proximitat, perquè generen ocupació i riquesa per al poble i per a la gent del poble. És per això que continuem amb propostes dinamitzadores com ara l’ambientació i la il·luminació nadalenca, la Fira de Nadal, el concurs d’aparadors nadalencs, la casa del Pare Noel a Borriana o, fins i tot, el sorteig «A Borriana, Nadal i Reis tenen premi», en què l’Ajuntament repartirà enguany 6.000 euros en sis premis de 1.000 euros per als qui realitzen les compres en el comerç local entre els dies 5 de desembre de 2022 i 5 de gener de 2023.

Esperem que la Fira de Nadal al Pla siga un nou èxit de participació i un triomf de la suma d’esforços del comerç local i l’Ajuntament. Anime els veïns i les veïnes de Borriana, i de les comarques pròximes, perquè realitzen les compres de Nadal en els nostres comerços de proximitat, com era tradició i costum. Torna la tradició, també per al nostre comerç. Per Nadal, no ho dubteu, trieu Borriana.

Alcaldessa de Borriana