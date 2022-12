Pedagogia de la memòria

Durant els últims anys el GRMHC (Grup per la recerca de la memòria històrica de Castelló) ha promogut diverses campanyes d’exhumació a la fossa del cementiri civil de Castelló amb la col·laboració necessària primer de l’Ajuntament de Castelló, incorporant-se després la Diputació i la Generalitat. S’han recuperat fins ara més de 200 cossos, quasi la meitat del total previst. Dels vora mil d’afusellats, uns 500 estaven ja identificats en la part del cementiri que abans deien catòlic, els altres, vora 500, són els que ens referim ara.

Al llarg de les excavacions s’ha rebut la visita dels familiars que hem pogut localitzar en una tasca difícil i laboriosa del Grup, però a banda d’ells excepte els dies assenyalats de Tots Sants o al voltant del 14 d’abril, les visites espontànies han estat escasses davant d’aquest esdeveniment de tanta importància: recuperar els afusellats pels franquistes i traure’ls del silenci.

Tanmateix, sí que ha resultat excel·lent i profitosa la campanya de difusió entre els instituts d’ensenyament secundari, dintre del projecte educatiu del GRMHC.

Tant és això que en l’actual 5ª campanya, des de setembre a novembre de 2022, han passat en visita guiada prop de 900 alumnes acompanyats amb el professorat corresponent dels següents centres educatius: IES Sos Baynat, IES Caminàs, IES J. B. Porcar, tots ells de Castelló. IES Maestrat, de Sant Mateu; IES Torre del Rei, d’Orpesa; IES Serra d’Espadà, d’Onda; IES Ximen d’Urrea de L'Alcora; IES Benigasló, de la Vall d’Uixó, tots ells de la província. IES el Quint, de Riba-roja del Turia, de València. Un total de 34 visites de grups d’ESO i Batxillerat.

També han estat altres entitats o associacions de la societat civil que ho han demanat, com la CGT, de Castelló.

Aquestes visites han consistit en una explicació prèvia d’un membre de la GRMHC al voltant del monument de la memòria a la vora del riu Sec i després del cementiri, per tal de contextualitzar els esdeveniments. Després, en la fossa, amb el respecte inherent al lloc on ens trobàvem, un membre de l’equip d’arqueòlegs d’Arqueoantro feia una explicació tècnica dels procediments de la inhumació dels cossos i el posterior estudi per tan d’identificar-los extraient mostres per conèixer l’ADN i poder comparar-les amb el dels familiars vius i assegurar-se així degudament de la seua identitat. A continuació l’alumnat feia preguntes pertinents per aclarir dubtes o comentava algun fet familiar.

No sabem si en tres mesos, algun altre monument de la ciutat ha rebut tantes visites guiades, amb tanta emoció i interès, però en finalitzar l’alumnat i el professorat marxava convençut de la necessitat d’incorporar el tema al currículum de l’aula.

Ara, després de vint anys el GRMHC segueix el seu treball difonent el tema, en aquest cas entre la població estudiantil adolescent, tot considerant la necessitat de què les joves generacions coneguen els fets de primera mà, abocant-se a la veritat dels cossos afusellats en un exercici de pedagogia històrica, rigorosa en la investigació, pacifista en els valors transmesos i democràtica, col·laborant en tot moment amb l’esforç i la dedicació del professorat, posant-se com sempre a disposició de la societat en record dels vençuts.

Catedràtic d’Història