Borriol está sucio

Me da mucha pena pasear por las calles de mi pueblo y escuchar, tanto a vecinos como visitantes, la frase que titula este artículo. Quiero a mi pueblo y vivo en él con mi familia, por eso me entristece especialmente la inaceptable situación que estamos atravesando. Solamente hay que pasear por cualquiera de las calles de nuestro municipio para encontrar un panorama absolutamente desolador. Papeleras en las que ya no cabe ni un resto más, contenedores a punto de explotar y con bolsas hacinadas a su alrededor, restos de comidas junto al río que llevan semanas allí, un suma y sigue de suciedad que nos indigna y abochorna.

Nuestros años mozos Tengo hijos pequeños, en edad de jugar y disfrutar en los parques, como todos hemos hecho en nuestros años mozos. Pues bien, lo que deberían ser zonas lúdicas infantiles parecen auténticos vertederos, mitad por la falta de civismo de unos y la desidia municipal de otros. Excrementos caninos, pintadas, falta de contenedores, la limpieza en Borriol brilla por su ausencia o, más bien, deberíamos decir que «huele por su ausencia». Un hedor intolerable para un pueblo que nunca ha estado tan dejado como hasta ahora y que, además de estético, genera un problema higiénico e incluso de salud. En el último pleno municipal volví a denunciar esta situación y las quejas vecinales que me transmiten por los contenedores que tardan días en recogerse o la cada vez más habitual proliferación de roedores. La respuesta fue la misma de siempre, silencio y a otra cosa. Y es que a algunos solamente les interesa la gestión de la basura… cuando tienen que subir sus tasas a base de impuestos. Lo de que ese servicio funciones y mejore la vida de la ciudadanía, ya lo dejamos para otros, si eso. Concejal de Ciudadanos en Borriol