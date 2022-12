Este diciembre llevaremos a pleno la voz de las tres asociaciones de vecinos de nuestra playa. Vecinos que se han adherido a la plataforma ciudadana SomosMediterrania que agrupa a decenas de colectivos de todo el Mediterráneo afectados por la falta de inversión del Gobierno de España.

Los anuncios políticos no se han convertido en hechos y la indignación se dispara. Y la movilización ciudadana llega cuando esta desesperación se convierte en hilo conductor de miles de ciudadanos. Propietarios que comparten un temor, el que aparece cuando ven cómo el embate de las olas golpea cada vez más cerca de sus viviendas. El avance de las olas y la falta de inversión de quien gobierna se han convertido en el caldo de cultivo que ha alumbrado una asociación cuyas demandas hemos convertido en iniciativa al pleno. Abanderarlas, apoyarles y defenderles es proteger nuestro pueblo. Así lo creemos en el PP, porque sabemos lo mucho que ha sufrido nuestro pueblo para conseguir inversiones y no queremos que la indolencia y el servilismo de unos pocos derive en una erosión que no podamos frenar.

La alcaldesa cuestiona al colectivo

Hay que invertir. Es vital. Pero a Merche Galí parece que lo que más le preocupa de nuestra iniciativa no es el fondo, sino el qué. Porque esta propuesta con la que pretendíamos sumar el apoyo unánime de todos los grupos se topa con una alcaldesa que cuestiona al colectivo y del que pide informes.

En eso pierde el tiempo nuestra alcaldesa. Y el problema es que quien pierde es nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir al lado de los vecinos, al lado de las sensatas y lógicas demandas de SomosMediterrania, porque son las urgencias de Almassora. Invertir, dialogar, reabrir la comisión de seguimiento que Merche Galí suspendió y actuar. Con urgencia. Porque mientras Galí se pierde en sus informes, es Almassora la que pierde metros de costa.

Portavoz del PP en Almassora