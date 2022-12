Sobre los tejados

Aún hay quien se cree que si llenamos los techos de todos los edificios con placas fotovoltaicas con ello solucionaremos el problema energético de la Comunitat Valenciana. Y se oponen a la instalación en el suelo rústico de parques fotovoltaicos y eólicos que generen energía renovable con el argumento de que sería suficiente si las naves industriales, los aparcamientos cubiertos o no, y en nuestras casas y edificios de pisos, obligáramos al autoconsumo.

Esto de obligar es muy de este tipo de gente. Yo siempre he preferido fomentar y ayudar antes que obligar. Pero es cierto que la promoción y el fomento son mucho más lentos que cuando a la gente la obligas a hacer algo que no quiere.

Dificultades para la instalación

Y es que, en la mayoría de los casos, los propietarios de las casas y las naves industriales no quieren o no pueden instalar placas fotovoltaicas en sus tejados. Bien por falta de acuerdo entre los vecinos. Bien por problemas técnicos. Bien por falta de interés. Y es que no es fácil poner de acuerdo para constituirse en una comunidad energética a todo un enjambre de propietarios de pisos.

En los casos de las naves industriales, si toda la energía que necesitan nuestros industriales para sustituir el gas de las cerámicas pudiera conseguirse del sol y del aire, ya tendríamos las grandes parcelas de nuestras empresas cerámicas revestidas de placas solares por todos los lados. Pero no es así. Y si de algo no se puede acusar a nuestros empresarios es de que son tontos y dejan pasar oportunidades. Sencillamente lo que ocurre es que esta energía renovable en los techos es insuficiente para sustituir al gas.

Urbanista