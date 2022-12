Capgirem la situació

Dissabte vam celebrar a Fondeguilla les primàries de les quals he eixit com a representant per encapçalar el grup de gent que volem portar-lo endavant. Un grup divers quant a edat, gènere i formació. Persones amb una llarga trajectòria però, també persones joves i formades, i totes compartint la il·lusió i la voluntat de treballar des del poble i per al poble.

Apostem per una política basada en el diàleg i el treball cooperatiu on la veu del veïnat s’escolte, on prime la participació ciutadana i el debat davant de l’actual gestió presidencialista marcada a colp de decrets d’alcaldia. Un govern transparent que impulse accions que beneficien totes les persones del poble, independentment de la ideologia de cadascú. Administrarem de manera òptima els diners públics per a reduir el deute heretat del PP sense haver d’ofegar la ciutadania amb imposts desmesurats. Treballarem de valent i no deixarem passar les ajudes i subvencions que arriben del Botànic i de l’Estat. Possibilitats del poble Tenim un projecte i volem un futur. Un projecte que valore les possibilitats del poble, el patrimoni històric i l’entorn rural. Accions que eviten el despoblament que amenaça els municipis de les comarques interiors. Un projecte que oferisca els serveis que el poble mereix i que millore la vida de les persones: assistència sanitària, agenda cultural, d’oci i esports, camins rurals, gestió sostenible dels residus, eficiència energètica... i més propostes que anirem presentant-vos. En definitiva, un projecte que aconseguisca superar la situació de deixadesa actual. Regidor de Més Compromís Fondeguilla