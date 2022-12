La selección no es un simple equipo de fútbol, representa a España. Con toda la responsabilidad y compromiso que ello conlleva. El ya exentrenador nacional, Luis Enrique, después de protagonizar un estrepitoso ridículo tuvo la jeta de decir: «Tengo más salidas que el Metro». Desde luego la primera salida sin entrada se tendría que haber producido con su inmediata dimisión. El otro día, convertido en suelto predicador on line, cuestionó a la clase política y no seré yo quien tenga siquiera un mínimo rasgo de defensa del general de los dirigentes de la cosa pública cuyo nivel es gris marengo, acá y acullá. Ocurre que Luis Enrique, encantado de haberse conocido y más chulo que un ocho, sucumbe en los mismos defectos de los políticos que critica: ni pide perdón, ni asume la responsabilidad y, por supuesto, no le nació decir adiós tras el monumental fracaso que ha dejado en ridículo a nuestra nación. Como asegura el veterano D’Alessandro: «La gran farsa ha terminado» y tras recordar que el fútbol es para pisar el área, el excancerbero argentino dice alto y claro: «Hoy la trampa llega a su fin». La Federación Española de Fútbol, presidida por el embarrado Luis Rubiales, le enseñó ayer a Luis Enrique la puerta de salida.

Ir de sobrado La selección ya tiene nuevo entrenador y el asturiano, por su parte, debe de estar jugando con sus perros, deseo anunciado el día del gran naufragio con la naturalidad del trilero ególatra acostumbrado a ir de sobrado. Se la trae al pairo ser el máximo responsable de tamaña afrenta deportiva para el país que le paga y representa. Estos tiempos, ayunos de caballerosidad y grandeza, van arrojando en la arena a personajes como Luis Enrique, hacedores de una España pacata sin ambición. Periodista y escritor