El pasado martes celebramos el día de la Constitución Española. En concreto, la de 1978. Antes hubo otras con menos éxito. La Constitución de 1978 nos ha otorgado, a todos, a buenos y a malos, a listos y a torpes, a guapos y a feos, a gordos y a flacos, a ricos y a pobres, a carnívoros y a vegetarianos, a blancos y a negros, a deportistas y a sedentarios, etcétera, el más longevo tiempo de paz y progreso que este país ha visto desde que, allá por el siglo XIX, apareciera aquello de las naciones y los nacionalismos.

Tal vez por eso, y por el peculiar carácter cainita patrio, hoy hay tanta gente con ganas de cepillársela. De anularla. De borrarla. De cargársela. De cambiarla por quién sabe qué. De volver a tiempos pretéritos en los que la citada carta magna no regía nuestros destinos.

Anteriores a la nuestra

No son pocos los tontos útiles que afirman que, puesto que no la votaron, dado que eran aún muy jóvenes a finales de los 80, no deben estar sometidos a ella. Cabe hoy recordarles que la alemana data de 1949. La francesa de 1958. La italiana de 1948. Y la portuguesa de 1976. Todas las constituciones de los países de nuestro entorno, de este rinconcito democrático llamado Europa, son anteriores a la nuestra.

Además, lo curioso de abrir sin ton ni son el melón de su reforma es que nadie sabe cómo puede acabar la cosa. Imaginen que, por ejemplo, nos ponemos a trastear con la unidad del estado, queriendo favorecer ciertas independencias territoriales, y acabamos cargándonos por completo el sistema autonómico y regresando a un modelo centralista. Una reforma constitucional es algo muy serio como para andar jugando a los dados con ella.

Escritor