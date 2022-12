Esport i solidaritat

He dit mil i una volta que estic molt orgullosa de la solidaritat del poble d’Almenara que es demostra cada vegada que proposem algun acte en aquest sentit. Enguany, aquest Nadal, volem que la recollida solidària vaja destinada a la gent que més a prop tenim, a la gent que acudeix al nostre banc municipal d’aliments, a la gent d’Almenara.

Per això, des de la Regidoria d’Esports, encapçalada per Lorenzo Vicent acompanyat per un gran equip, s’ha proposat que el dimecres 21 de desembre siga una jornada esportiva solidària amb la recollida d’aliments no peribles i productes d’higiene personal. Per tot això s’instal·larà un punt de recollida en el Poliesportiu Municipal on les persones que acudeixen a les activitats programades per a eixa jornada o al gimnàs municipal puguen aportar allí els productes.

Però la recollida estarà oberta a més gent, no només a qui practique esport, per això, també estarà obert el punt de recollida en el mateix lloc perquè puguen fer la seua donació totes les persones que desitgen col·laborar i no estiguen inscrites en les activitats esportives municipals. En aquest cas, si ho desitgen, se’ls convidarà a participar de manera gratuïta en una de les classes programades aquesta jornada. Des d’ací, vaja per davant, el nostre agraïment a totes les persones que col·laboren en aquesta recollida solidària que ens proposa la Regidoria d’Esports.

Premi de 1.000 euros

Per altra banda, recordar que ja està en marxa la programació de Nadal d’Almenara, amb la campanya comercial que va començar el passat dia 1 amb prop de 50 establiments adherits i on es sortejarà un premi de 1.000 euros i dos de 500 per fer les compres a Almenara. A més, també tenim en marxa el concurs de decoració de balcons, façanes o jardins que recuperem enguany així com el comercial d’Aparadors.

També el dia 16 començaran les activitats culturals amb l’apertura de l’exposició dels concursos de targetes i fotografies, al que seguirà el Concert de Nadal de la banda d’Almenara, i altres activitats com teatre o màgia, així com el tradicional passatge nadalenc amb el pare Noel que organitza Recull i que enguany tornarà a l’Antic Ambulatori. No faltarà tampoc l’esport amb la Sant Silvestre, ni l’Escola de Nadal, ni el Nadal Jove amb activitats per als nostres joves, i com no la Nit de Cap d’Any amb el sopar de pa i porta al Poliesportiu i la gran festa que hem preparat. Tot culminarà amb la tradicional cavalcada de benvinguda als Reis d’Orient. El Nadal ja està ací, i vos convide a gaudir-lo. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara