Més veu per a la joventut

Vivim en una societat que, durant anys, ha relegat a la joventut a posicions testimonials. On s’ha imposat una visió paternalista basada en la idea de que les persones joves són immadures, amb nul·la capacitat per a liderar i gestionar institucions. Afortunadament, en 2015 es va produir un canvi en les administracions castellonenques, especialment en les locals, on molts joves socialistes van liderar projectes de renovació de la vida pública i van apartar la corrupció del PP dels centres de poder. Ja en 2019 van rebre el suport d’una ampla majoria de la ciutadania que van decidir que volien continuar amb eixos joves lideratges.

I és que eixos projectes s’han demostrat exitosos i beneficiosos per als nostres pobles i ciutats. Exemples clars són Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora; Tania Baños, alcaldessa de la Vall d’Uixó; o Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella. Però ara volem fer un pas més. Volem portar la veu de la joventut als fòrums i poders de decisió i aportar solucions a problemes estructurals com l’atur juvenil o l’emancipació. Un compromís que hem adquirit dels del PSPV de la província de Castelló. Integrar plenament la joventut Tenim l’objectiu d’integrar plenament la joventut en el conjunt de llistes electorals, comptant amb l’energia, el talent i la il·lusió de la gent jove per a crear projectes que siguen reflex de la societat i que compten amb les seues idees i reivindicacions. Per això, de la mà de Joves Socialistes del País Valencià treballarem per a continuar afavorint la creació d’agrupacions locals i la presència de joves en les institucions de tots els municipis, sent la referència de la joventut en la província de Castelló, i que formen part activa de les decisions per a construir un futur millor. Secretari de Comunicació del PSPV de Castelló