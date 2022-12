Política de altura para regenerar nuestras playas

Esta semana Oropesa del Mar ha sido la protagonista en los pasillos del Parlamento europeo. La necesidad de dar una solución definitiva a nuestras playas y regenerar el litoral oropesino ha sido el objeto del debate político en Bruselas. Y es que aprovechando que estos días han sido festivos en Oropesa, y laborables en Bruselas, he viajado a esta institución para reunirme con el eurodiputado de mi formación política, Ciudadanos, José Ramón Bauzá, coordinador de las áreas de Transporte y Turismo del grupo liberal europeo. He trasladado mi preocupación por las políticas marcadas por el actual Gobierno de España sobre lo que ellos entienden por «proteger nuestras playas», que es no hacer nada o bien poco, ya que para ellos, esa inacción es la mejor opción para respetar el medio ambiente. ¡Y no señores!, ese argumento es erróneo y sectario. Lo cierto es que es totalmente compatible respetar el medio ambiente y respetar la propiedad privada, las personas, sus familias, y potenciar los recursos naturales de un país, entregado al Turismo en más del 90% de las empresas en suelo costero.

Inacción del Gobierno El estado de nuestro litoral y la salud de nuestras playas, es grave. Sobre todo, las del norte del municipio, les Amplaries y Morro de Gos. Por ello, no he dudado en denunciar en Bruselas la inacción del Gobierno de España para proteger el litoral de Oropesa del Mar. Como alcaldesa, he expuesto la gravedad de la regresión del litoral que amenaza las playas del municipio, así como las terribles consecuencias para los vecinos y toda la industria del Turismo. Gracias al estudio técnico que hemos promovido desde el Ayuntamiento he podido defender con argumentos de peso la triste situación de las playas. Como todos saben, las competencias para adecuar y realizar obras que den solución a la problemática de nuestras playas, no nos corresponden y estamos a expensas de lo que Costas tenga a bien ejecutar. Y es que la inactividad de la ministra Teresa Ribera se ha convertido en un inconveniente más, agravando los problemas del municipio y sus vecinos. Para enfrentar esta inacción y falta de asunción de responsabilidades, Política de Altura; para explorar todas las vías de trabajo posibles desde Europa para instar al Gobierno de España a la correcta actuación, así como para continuar defendiendo y protegiendo la propiedad privada como derecho inviolable de los vecinos, y a la industria turística española, en este caso, la industria turística oropesina. Alcaldesa de Oropesa del Mar