Onda, 100% accesible y para todos

Hacer de Onda una ciudad libre de barreras arquitectónicas es un objetivo que vamos a alcanzar y con el que nos sentimos totalmente comprometidos.

Queremos que nuestras calles sean totalmente accesibles para todos los ondenses y visitantes, independientemente de su condición física, porque todos tenemos derecho a pasear por nuestra ciudad conlas mismas condiciones, sin barreras y con total seguridad.

Durante esta legislatura todas las obras que hemos llevado adelante han estado caracterizadas por una total accesibilidad. Se ha trabajado mucho y bien, lo que nos permite afirmar que cuando finalicemos este 2022 ya el 94% de nuestras calles, plazas y avenidas serán accesibles. Con el inicio de las obras del nuevo Plan Municipal de Accesibilidad vamos a llevar adelante un total de 20 nuevas obras que, con una inversión total en este año de 281.889 euros, nos van a situar en ese 94% que todos deseamos.

Pero para nosotros todavía no es suficiente y para la próxima legislatura asumimos el compromiso, si los vecinos nos vuelven a dar su confianza en las urnas, de llegar al 100% de accesibilidad. No es una promesa más, ya que los ondenses saben que somos cumplidores y que no hablamos por hablar. Cuando llegamos al Ayuntamiento en el 2019 la accesibilidad de nuestros espacios comunes dejaba mucho que desear y nos hicimos el firme propósito de mejorar notablemente. Esta es un cuestión que preocupa mucho a los ondenses y por ello tratamos de dar respuesta a las inquietudes que nos trasladan en las constantes campañas de participación ciudadana. Los ondenses llevan la solidaridad y la conciencia social en su ADN y por eso Onda será 100% accesible y para todos. Es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Seguimos.

*Alcaldesa de Onda