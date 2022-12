Cena de empresa

Todo vale siempre que se reúnan los que trabajan juntos en una empresa, despacho, etc., para pasar un rato lúdico y distendido y celebrar, normalmente, que es Navidad. Se trata de que todos se sientan parte de un proyecto común, hacer piña y estar satisfechos de integrar ese equipo. De conocerse mejor y aumentar la cercanía y amistad.

Todos los que comparten mesa son iguales, allí no hay cargos. Yo creo que la debe pagar la empresa y no dividirla entre los asistentes como parece estar de moda. Y por supuesto, mejor si se estira un poco y la comida es buena. Una decoración ad hoc ayuda a animar, los globos de hecho son muy recurrentes.

Y es imprescindible la sobremesa, unas buenas copas con baile y fiesta.ay que darle un punto más allá de un mero ágape formal. Opciones son organizar concursos de cante o de baile, disfraces, juegos, sorteos, animaciones o el clásico amigo invisible.ay que divertirse, pero no está de más tener un poco de precaución, evitar bufarse, al menos mucho. Y no es momento para cotillear y malmeter, y menos para pelearse con otros compañeros y no te digo con el jefe, al que tampoco hay que hacerle la pelota, por poco consecuente que sea no le hará gracia. Tampoco hay que intimar demasiado, y si se hace que sea con discreción. Mejor hacer fotos, porque pueden recoger momentos sublimes, pero que no sean inconvenientes ni colgarlas en redes sociales sin consentimiento de todos y de la empresa.ay que ir con buena fe, ganas de divertirse, ser feliz y hacerlo junto con tus compañeros. Pasas muchas horas con ellos, disfrútalo.

*Notario y doctor en Derecho