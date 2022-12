Moment de fer balanç i preparar el nou any

S’apropa la fi d’any i és un bon moment per a fer balanç i per a assentar les bases del proper exercici, en el qual seguirem avançant en el nostre projecte de ciutat per a la majoria. Els pressupostos per al 2023 faran possible projectes i inversions de futur, que van més enllà d’esta legislatura. Perquè tenim una visió de la Vall a curt, mitjà i llarg termini, que es fonamenta en el desenvolupament econòmic i industrial de la ciutat, el benestar social, l’educació pública i la transició ecològica.

Els comptes municipals per a l’any vinent també inclouen la congelació d’impostos i beneficis fiscals per a fomentar les energies renovables en l’àmbit familiar i empresarial i per a fomentar l’estabilització dels treballadors i treballadores de les empreses de la ciutat. També tindran en compte els reptes que planteja la inflació a les famílies i a tot l’àmbit social.

Per això les empreses podran reduir fins a un 50% la quota de l’IAE si augmenten la mitjana de personal amb contracte indefinit i un 30% l’IBI (durant tres anys) si instal·len plaques fotovoltaiques. També les famílies podran veure reduït el seu rebut de l’IBI un 50% (durant cinc anys) fent esta instal·lació solar i un 10% l’IBI (durant dos anys) si es posen un punt de recàrrega de vehicles elèctrics en el seu domicili.

Enguany hem posat en marxa projectes ambiciosos com la construcció del pont entre els polígons Belcaire i Mesquita, que permetrà ampliar sòl industrial i farà possible que noves empreses puguen vindre a la Vall i que les que ja estan puguen créixer. Això va de la mà de la tramitació en la Generalitat Valenciana de la proposta de desenvolupament de Belcaire C, presentada per Blumaq i ja aprovada per l’Ajuntament.

També hem activat mesures menys vistoses però molt importants, com duplicar el servei de recollida de trastos, llançar els bons per a consumir en l’hostaleria local en novembre i en el comerç local en desembre. I segueixen executant-se les obres de reforma integral en l’Escola Infantil Sagrat Cor i de construcció del gimnàs i rehabilitació dels banys en els CEIP Moleta i Colonia Segarra, a més de la millora del Teatre Municipal o de l’accés principal al Mercat Municipal i la transformació de la seua primera planta en un centre per a l’emprenedoria, la digitalització i la formació.

Són obres que ja estan desenvolupant-se i a les quals ben aviat es sumarà l’inici de la construcció del segon pavelló poliesportiu, la nova pista de ciclisme, la rehabilitació de la Torre de Benissahat. També el nou CEIP Rosario Pérez, ja que en els pròxims mesos començaran a instal·lar-se les aules provisionals en el carrer 8, complint així amb una petició de les famílies del barri Carbonaire.

Tot això mentre a la Vall estem ja immersos en un ambient nadalenc, com es pot vore amb la programació de dinamització comercial que ompli els caps de setmana amb inflables i activitats infantils; amb el Nadal Jove, el teatre itinerant de Nadal als Barris o els concerts de nadales la Rondalla Vallera també als barris, per fer arribar la cultura i l’esperit de Nadal a tota la ciutat. I el plat fort arribarà la Nit de Cap d’Any amb l’actuació de l’orquestra Atlántida Show després de les campanades.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó