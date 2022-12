SOS per a la ceràmica

Fa pocs dies, el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, i el portaveu adjunt de Compromís a les Corts, Vicent Marzà, es van desplaçar a Brussel·les per buscar solucions a la complicada situació que travessa el nostre sector ceràmic per culpa de la pujada del preu del gas fruit de la invasió d’Ucraïna. Davant de la inacció de Pedro Sánchez, hem portat a Europa les reivindicacions dels sindicats i les patronals d’un sector del qual depenen més de 27.000 llocs de treball i 73.000 famílies. El 30% de tota l’ocupació de les comarques del nord.

El president d’Espanya va visitar fa poc la patronal ceràmica Ascer i no va ser capaç de concretar cap mesura de suport a la indústria taulellera.a fet moltes promeses però cap que s’haja convertit en realitat i done suport a la iniciativa que hem portat Compromís al Senat i a la UE. Brussel·les sí que ha donat llum verda a les nostres propostes, entre les quals hi ha la posada en marxa d’un crèdit fiscal que permeta a les empreses reduir impostos si el preu de gas segueix pujant, com estan fent altres estats membres de la UE.

Els deu milions en crèdits que es destinaran a cada grup empresarial del sector tauleller són una ajuda, però no són suficients. Compromís aposta pels crèdits fiscals que ja s’apliquen a Itàlia, per l’activació d’ajudes directes i pel treball diplomàtic, ja que el govern de Sánchez ha pres decisions geoestratègiques errònies (recorden el trencament de les relacions amb Algèria?) que han fet que es posen moltes traves a les nostres exportacions.

La Generalitat dona suport a la indústria ceràmica per a la necessària transició energètica i fer front a la situació d’emergència. Europa ratifica el que pensàvem: és possible ajudar el sector i les mesures que proposem són viables. Així ho traslladarem al Ple del Congrés i als diferents ministeris. No ens valen més excuses de l’Estat. Els diputats socialistes i populars per Castelló amb representació a Madrid no han d’oblidar les reivindicacions que fan els seus càrrecs ací. Ara la pilota torna a estar a la teulada de Madrid. Està en les seues mans salvar la nostra indústria ceràmica i ens deixarem la pell per fer-ho. Perquè nosaltres sí, som molt de complir la nostra paraula i de defensar el nostre territori i el nostre teixit productiu.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora