La única solución son las urnas

El PSOE y Pedro Sánchez no tienen legitimidad para hacer lo que están haciendo, ya que sus decisiones no se sometieron al criterio de las urnas. Dijeron que harían justo lo contrario que están haciendo. Por eso, es necesario convocar elecciones ya y dar la palabra a los españoles de inmediato.

Estamos en una situación inédita para nuestra democracia, con un Gobierno que no tiene límites y con un presidente que carece de los más elementales sentidos de Estado. Llegó al gobierno sobre la mentira, y no se ha bajado de ella.

No pactaré con Bildu, no indultaré a políticos, con Podemos en el gobierno no dormiré tranquilo… Tener como única opción ceder a los caprichos de independentistas y radicales consigue que Pedro Sánchez y sus socios continúen en el gobierno, pero debilita el Estado de Derecho y nuestra democracia, y pone en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la igualdad y las oportunidades económicas y bienestar de millones y millones de personas.

Un precio que no nos podemos permitir como sociedad, y que se agrava debido a que tenemos a políticos muy poco preparados en el Gobierno, el despropósito inaceptable en la modificación de la ley que ha rebajado las penas impuestas por delitos sexuales es un dramático ejemplo, que están tardando demasiado en rectificar, ya que a la inaptitud después han añadido soberbia.

Y en la gestión de los problemas y de los servicios públicos, ¿qué están haciendo estas coaliciones de gobiernos de izquierda actuales en el Gobierno de España, la Generalitat o la Diputación de Castellón?

La inmensa mayoría, independientemente de a qué partido hayamos votado, coincidimos en que, si los gobiernos no tienen soluciones y agravan los problemas actuales, lo que tienen que hacer es convocar elecciones de inmediato.

Deuda sin límites

Cuando alguien se pregunte por los motivos por los que en España la situación económica es peor que el resto de países de la UE tan solo tiene que recordar la política de gasto, déficit y deuda sin límites de los actuales gobiernos, su querencia por la subida de impuestos, su obsesión de intervencionismo público, o su absurda política energética, que nos empobrece a todos.

Y que además nos margina especialmente a las personas que vivimos en la provincia de Castellón, con cientos de ejemplos negativos para todos los sectores económicos y familias. Desde la errónea política exterior que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha practicado con Argelia que ha dejado a nuestra cerámica a los pies de los caballos, con falsas promesas de ayudas directas a nuestros sectores económicos. O la discriminación en los servicios sanitarios de Ximo Puig a nuestra provincia, por capricho, siendo la única provincia sin tener CICU, o desde la Diputación Provincial donde se niegan a mejorar los recursos sociales y ayudas que necesitamos las personas.

Es una irresponsabilidad que estos gobiernos actuales de izquierdas continúen por más tiempo. Nos han engañado, no tienen ninguna solución y agravan todos los problemas actuales. Los castellonenses, valencianos y españoles merecemos que se nos pregunte en las urnas qué queremos.

Hay que convocar elecciones para adoptar las soluciones que queremos y merecemos todos nosotros. Las urnas se han convertido en la única solución.

Portavoz del PP en la Diputación y secretario general del PPCS