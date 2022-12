Querid@ lector@, me decía un amigo que, tanto por lo que marca el calendario como por lo que aparece en la calle y en las conversaciones de familia, se nota que nos acercamos a la Navidad. Se refería a las luces, las decoraciones de comercios, las compras, los planes de cenas… Coloquio en el que también apareció el tópico de la presencia y del aumento del amor fraterno… Así es que, con ánimo de no ofender, pero con vocación de aportar otra visión, le invite a un aperitivo y leímos y comentamos algunas de las noticias que aparecían ese día en la prensa. 'Un matrimonio libanés perdió a su hijo de dos años en alta mar por intentar llegar a Europa', 'Alemania desmantela un grupo de ultraderecha que planificaba un golpe de Estado', 'La ONU acusa a Rusia de asesinar 441 civiles', 'En España se reclaman medidas frente a la subida de los alimentos y las hipotecas porque hay familias que no las pueden asumir', 'Mientras que en Qatar el mundo, las patrias de tela (las banderas y las camisetas de las selecciones de fútbol), levantan pasiones y frustraciones, en Estrasburgo, en el parlamento de la UE, se persigue una red de corrupción que compra voluntades para conseguir la liberalización de los visados con Qatar'…

Valor que hay que ganar La conclusión es fácil: es evidente que son muchos los corazones y sitios del mundo donde anida el espíritu de amor que se proclama estos días. Sin duda alguna. Incluso habrá guerra que parará durante la Nochebuena. Seguro. Pero lo cierto es que aunque exista el amor y la solidaridad, aunque sea asunto necesario y urgente, es como la justicia, la libertad, la igualdad… es un valor que también hay que ganar e instalar porque no es el único que menea la rueda del mundo y no tiene el poder ni la infraestructura que tienen otros sentimientos, razones, valores o deseos. Y es que no todo es amor. Analista político