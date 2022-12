Teníamos previsto dedicar esta columnita a las próximas Navidades, pero lo haremos la próxima semana, puesto que un acontecimiento singular se produjo el lunes con la presentación de la obra primera en este género del cronista oficial de Castelló, Antonio José Gascó Sidro.

A las siete y media, el Real Casino de Castellón se vio absolutamente repleto de público con motivo de la presentación de la primera novela, La espada del rey, del cronista Gascó, que se estrenaba con este género inusual en él. Lo conocíamos como historiador, como músico y otros menesteres destacables, pero no como novelista. Cuando estaba escribiendo su novela me lo comunicó a mí y me quedé sorprendido, pero gratamente satisfecho cuando leí el manuscrito. Una obra, densa, pero que se lee con agrado e interés. Ambientada en la época de Felipe II, pero con un lenguaje cuidado y realmente actual, sabe unir el pasado con el presente. El protagonista de la novela es de Castelló y regresa a su ciudad natal.

Un salón desbordado

El salón de actos del Real Casino Antiguo se vio desbordado: no cabía nadie más. La mesa presidencial estaba constituida por el conductor del acto, José María Arquimbau, experto en esta y otras lides, y con la presencia del excelente director de orquesta e íntimo amigo del autor, Ramón Tebar; Javier Navarro, editor de la obra; el presidente del Real Casino Antiguo, Francisco José Jáuregui; y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien cerró el acto. También estaba el presidente de la Diputación, José Martí, y otras personalidades de Castellón.

De la obra no hablamos: el lector puede leerla en la publicación con la seguridad de que va a disfrutar de una novela bien hecha.

Profesor