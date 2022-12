La Magia de la Navidad

En estos moments són tants els meus desitjos… Però com sempre aniré a lo urgent i després lo important. Lo primer, Castelló i els castellonencs seguir treballant per les seues necesitats, intentar solucionar els seus problemes i buscar el seu benestar. Lo haremos en la medida que nos dejen ya lo saben. Hoy conocemos por titulares de prensa las líneas estratégicas del presupuesto para el 2023. Unas cuentas que aún no están aprobadas por la Junta de Gobierno Local y que por supuesto desconocemos en la oposición. Ya lo adelantó la señora Marco en el Pleno del Plan General que su gobierno no necesita a la oposición para aprobar grandes proyectos, y es verdad, pero quizá esa prepotencia y esa soberbia con la que gobierna el Fadrell es lo que necesitan los castellonenses para darse cuenta que quien les gobierna no merece su confianza de cara el 28 de mayo porque otro Castelló es posible. Un Castelló más respetuoso, más amable, más seguro, más dinámico, más activo, más participativo, más turístico, más deportista, más festero, menos vigilado, menos represivo, menos impositivo, en definitiva con más oportunidades para el comercio, para la economía y para el futuro.

Ni gobierna, ni gestiona Pero lamentablemente, el tripartito ni gobierna, ni gestiona y vuelve a casa por Navidad a la fuerza y sin espíritu navideño. Porque ni es una sorpresa ni tiene magia ninguna, esto es más de lo mismo a lo que nos tienen acostumbrados. El Fadrell que ha apagat la ciutat de la llum i no l’ha encesa ni per Nadal ara aprofita que els castellonens estan distrets en familia i amics per a aprovar els ultimes comptes de la legislatura i si passen desapercebuts millor. Los que llevan casi ocho años posponiendo proyectos y viviendo de renta, de lo mal que lo hicieron otros, no pueden en apenas cinco meses solucionar sus incumplimientos porque no hay magia de la Navidad tan grande para solucionar el problema. Ahh… Visto lo visto, Pinocho al lado de quien nos gobierna es chato. Sería un buen cuento, lamentablemente todos los días asistimos a su lectura. Piénsenlo! Disfruten de la verdadera magia de la Navidad y mis mejores deseos para el 2023. Ay este Castellón mío, este Castellón nuestro… Ay, Ay. Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón