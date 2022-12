Paciente esperanza

Amigos y vecinos del Riu Sec: a derecha e izquierda de las márgenes de la torrentera de la capital de la Plana acude puntual una niebla de pesimismo y desolación. Nos llegan los ecos vivos y cercanos de la destrucción de infraestructuras que facilitan la energía a los de Ucrania; los héroes de la agresión neoimperialista quieren congelar a la plural, desde el punto de vista identitario, ciudadanía del Este europeo a orillas del Dniéper o el Dniéster. No se vislumbra este invierno un resquicio a la esperanza.

Desde el Próximo Oriente, vivo y también cercano, nos llegan no solo las competiciones futbolísticas que distraen y enfervorizan a no pocos de nuestros compatriotas europeos; nos llegan también las escalofriantes imágenes de jóvenes colgando de la horca en ajusticiamientos públicos con los que la teocracia iraní reprime a los opositores. No se agota el listado de lo fatídico, si dirigimos la mirada con atención algo más allá y por encima de los cerros que protegen la Plana de gélidos inviernos. Esta llanura costera del País Valenciano, pacífica y fértil, en donde acabamos de encender la tercera vela del esperanzador Adviento. Y con el encendido del cirio prenavideño, repasamos las lecturas de este tiempo litúrgico. Una de ellas, la de Santiago, no el matamoros sino el obispo de Jerusalén.

De este Santiago sabemos poco. Sabemos de su epístola porque está en la Biblia, y porque esa epístola es un compendio corto e ilustrador de aquello que las ratas sabias de biblioteca bautizaron como literatura gnómica, o escritura del conocimiento en torno al comportamiento de los humanos. El fragmento de esa corta epístola que se leyó el pasado domingo en nuestras iglesias, gira en torno a la esperanza en la solución de los problemas y en la salvación, que necesitan de paciencia humana. El obispo Santiago establece un precioso símil muy emparentado con la tradición agraria castellonense: «Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías». De tal guisa ha de ser nuestra esperanza y paciencia.

Corte de los milagros

Y ese comportamiento esperanzador, paciente y labriego a un tiempo se puso de manifiesto en ocasiones señaladas por estas comarcas castellonenses. Se acaban de cumplir 75 años del llamado Miracle de les Coves, como nos recordaron acertadamente la compañera de estas páginas Merche Martinavarro y el colega Rafael Fabián. El milagro forma parte de lo vivo y lejano en la historia de nuestra decimonónica provincia. Un suceso en blanco y negro en una época de posguerra plagada de necesidades, silencios, nacionalcatolicismo, miedos y paseos con la imagen de la Virgen de Fátima. Nuestras comarcas se convirtieron en una discreta y multitudinaria corte de los milagros, donde faltó únicamente sor Patrocinio, la monja de las llagas. Las circunstancias, diría Ortega y Gasset. Y las fotos publicadas en este periódico el pasado tercer domingo de Adviento, valen más que mil palabras.

Pero no acaba el suceso del milagro que nunca existió ahí, ya que hubo paciencia y esperanza. Quienes por entonces no utilizábamos paquete de usar y tirar, sino pañales que se lavaban y reciclaban, lo oímos mil veces de nuestros mayores, protagonistas de la excursión milagrera a la subcomarca del Pla de l’Arc: entre la multitud que acudió al evento en camionetas, sobre el lomo de una mula o andando, hubo decenas de miles de comboiants como describimos en valenciano a los curiosos festivos; aunque quizás hubo un mayor número de vecinos, centenares de miles de castellonenses, que acudieron esperanzados --en una época en blanquinegro, cargada de pesadumbres-- por tal de hallar solución o salvación a algunos de sus problemas. Una esperanza que decae cuando miramos por encima de nuestros cerros cercanos. No hay milagros.