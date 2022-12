Retorn al passat, mai

Als populars caldria fer-los un curs de resiliència i com superar els seus fracassos, perquè no hi ha cap dubte que segueixen sense acceptar que fa quasi huit anys la ciutadania valenciana els va despatxar a l’oposició, on esbufeguen sempre que poden allò de «això és un accident, prompte tornarem». Per això viuen en un món paral·lel i no han sigut capaços de superar la pèrdua del govern valencià ni d’escoltar la ciutadania. Continuen sords.

A la bancada de l’oposició els provoca urticària haver d’estar asseguts on el poble sobirà els va assentar, esperant que arribe el moment d’aconseguir el cim, eixe que ells van deixar incinerat per la seua nefasta gestió balafiadora, però com no aprenen dels seus errors i desperfectes, continuen apostant totes les seues cartes al retorn d’aquells que quedaran per a la història de com no s’ha de governar, omnipotents, d’amagades, sords i flagel·lant als febles enfront dels poderosos. El Partit Popular es veia titànic i immortal, però va vindre el poble i els va calar a l’oposició (sincerament, ací estan molt bé).

Tal és el convenciment que ho van fer bé que s’estan rearmant amb allò que va fracassar durant molts anys i que va arruïnar econòmicament, socialment i reputacionalment la nostra terra. Sí, torna el zaplanisme, el fabrisme i l’ombra de la presumpta corrupció (agafem-nos fort que venen corbes).

Exemple

I mentre el Partit Popular continua sent notícies i portades en podridura, el govern del president Ximo Puig és exemple en polítiques socials i econòmiques, donant plena confiança a les empreses que aposten pel nostre territori, i eixa confiança s’ha transformat en el fet que som líders en creació de llocs de treball; i sí que sabem les dificultats que està passant en aquests moments el sector de la ceràmica, per això el president de la Generalitat ha anunciat com a prioritat del govern el suport a la ceràmica amb una nova línia d’ajudes directes i urgents de 50 milions d’euros i dirigida a cobrir les necessitats de liquiditat per al sector que està patint per l’encariment del cost de l’energia.

I amb aquestes mesures, els impostos i els recursos públics retornen a les empreses i a les famílies, per això el govern de Ximo Puig representa humilitat, treball, gestió, confiança, esperança, recuperació, resiliència i futur.

Diputada del PSPV-PSOE per Castelló a Les Corts