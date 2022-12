Fa un parell de setmanes vaig presentar davant del meu poble la meua candidatura a l’alcaldia de l’Ajuntament de Borriol. Feia 4 anys que ho vaig fer per primera vegada i en aquesta ocasió sentia molta més il·lusió, força i responsabilitat.

No cal recordar tot el que vam viure els primers 15 mesos de legislatura, amb un bloqueig constant que frustrava qualsevol mecanisme que posàvem en marxa per eixir de la fallida en la qual estàvem. Per tot això ho hem deixat a rere.

Si em torne a presentar és perquè em sent molt afortunat d’estar tan ben rodejat i això és la clau de tot, la gent que m’envolta és la força principal; sempre donant-me suport i això són els ànims necessaris per a repetir.

Ajuntament sanejat

Aquest poble necessitava estabilitat i per fi la vam aconseguir. Després de molts anys tenim un Ajuntament sanejat i que paguem les factures als nostres proveïdors en un període menor de 30 dies, cosa inèdita en aquest poble. I tot això és gràcies a la forma de governar que tenim. Som un grup de persones acostumat a estar al costat del veïnat, a escoltar a la gent, a parlar i debatre, a compartir, a estar amb la gent. Sabem què significa ser regidor en l’equip de govern del poble, el temps que hi has de dedicar. En definitiva, molt de sacrifici pel bé del teu poble i com sempre dic a treball, esforç i il·lusió estic segur que ningú ens guanya.

Tenim enfront una legislatura, la 2023-2027, que serà molt esperançadora, ja que tenim un poble sanejat i el que tenim molt clar, tant jo, com els membres del meu equip és que hem de continuar treballant més per a Borriol, amb la mateixa convicció, satisfacció i desig.

Alcalde de Borriol