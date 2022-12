Més política útil

Aquest passat dimarts vam aprovar els pressupostos que signifiquen el tancament de la primera legislatura del canvi a la Diputació, una mostra de la política útil que, sobretot en les àrees que gestionem Compromís, han assentat les bases que estan contribuint que els 135 municipis castellonencs puguen afrontar sense desigualtats la transició cap a una economia i uns models de vida més sostenibles i raonables.

Som molta gent la què tenim clar que quan parlem de sostenibilitat, parlem de model social i d’economia justa amb les persones i el territori. Les administracions hem de ser, en eixe sentit, garant dels drets socials i tractor econòmic.

El pressupost de la Diputació ha tornat a batre rècords per a donar suport als ajuntaments i enfortir els serveis públics bàsics a la població, tot apostant per l’autonomia municipal a través del Fons de Cooperació i del programa Castelló Avança. Això sense restar importància a les polítiques de transició per a una economia més circular, més sostenible i més justa amb les persones i amb el territori. En eixe sentit, cal remarcar el valor estratègic i integral de les polítiques com les destinades al cicle integral de l’aigua, on hem destinat 16,2 milions d’euros per incrementar els recursos en depuració, abastint més territori i millorant instal·lacions tal com ens vam comprometre.

Recollida selectiva

Fem un pas endavant amb la transició de l’economia d’usar i tirar cap a l’economia circular i sostenible, amb 4,7 milions d’euros. Hem fet realitat les ajudes a la recollida Porta a Porta, que incrementa de manera exponencial la recollida selectiva als municipis per fer el camí d’arribar a 2035 amb sols un 10% dels residus que generem en un abocador. I amb l’ajuda de les educadores ambientals, que considerem una llavor necessària i imprescindible en aquesta transició cap a l’economia circular.

I en la branca d’energia, on hem destinat 4,1 milions d’euros, reforcem l’aposta de Compromís en prioritzar l’objectiu de distribuir 5Mw de potència d’energies renovables entre més de 60 municipis sense tallar cap arbre i que el Pla de Transició Energètica arribe a suposar fins a un 30% d’estalvi als municipis adscrits.

Però tota aquesta aportació social no seria possible sense l’impuls del motor econòmic de les nostres comarques. És per això que hem continuat treballant amb el Pla d’Ocupació, destinat a dotar econòmicament a projectes que compten amb el suport de les administracions locals. O amb el programa Talent Rural un pla que fomenta la realització de pràctiques formatives per part de l’estudiantat universitari en empreses de l’interior.

En aquest pressupost continuem col·laborant amb el Fòrum de Nova Ruralitat i la Mostra d’Economia Social i Solidària, per tal de fomentar nous models econòmics i socials emergents que es situaran com a pilar fonamental per la nostra societat i per la transició cap a l’economia sostenible. I amb tot això, hem tornat a demostrar que nosaltres ens comprometem i fem política útil.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i a la Diputació de Castelló