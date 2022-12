El passat dimecres tota la Corporació Municipal d’Almenara vam dir unànimement que volem al nostre municipi un Centre de Diversitat Funcional. I ho vam fer amb una Declaració Institucional on demanàvem a la Generalitat Valenciana que ens incloguera en el pla Convivint que impulsa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a fer realitat la demanda de tot el plenari i la necessitat que té Almenara. I ho fem tots els regidors i regidores del poble amb el consens, l’acord i la unanimitat, tingam la ideologia que tingam, perquè junts i juntes ho aconseguirem.

Aquesta Declaració Institucional és un pas més que donem en la reivindicació i repte de tindre al nostre municipi un centre d’aquestes característiques per a que puguen anar els nostres veïns i veïnes que ho necessiten. D’aquesta manera el conjunt de regidores i regidors d’Almenara expressem la voluntat i la necessitat del nostre poble, recollim la demanda i ho fem institucionalment i de manera oficial.

Així, seguim el camí que vam iniciar amb els primers tràmits. El poble d’Almenara té uns terrens i unes instal·lacions que estem disposats a oferir a la Generalitat Valenciana per a fer el centre. Es tracta de l’antic ambulatori, que en l’actualitat no té cap ús.

Fa tretze mesos

I això ja ho vam comunicar al seu dia a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Ens van escoltar i fa ara tretze mesos, el passat 16 de novembre de 2021, el local de l’antic ambulatori va ser visitat pel director general d’Infraestructures Socials, així com pels tècnics que treballen en aquesta direcció general. El van inspeccionar i revisar, i al mateix temps ens van manifestar la necessitat de crear places de diversitat funcional, així com la idoneïtat de l’edifici per a convertir-lo en un centre per a cobrir tal necessitat.

O siga, que hi ha un solar amb unes instal·lacions idònies que es poden remodelar i adaptar i que posem a disposició de la Conselleria. També hi ha una necessitat, perquè ens van dir que feien falta places. Per tant, el camí està obert, i solucions hi ha. Ara el que demana el poble d’Almenara i el seu ajuntament és que es tire endavant i es confirmen aquestes paraules incorporant al nostre municipi al pla Convivint i que més prompte que tard, el necessitat Centre de Diversitat Funcional a Almenara siga una realitat.

Alcaldessa d’Almenara