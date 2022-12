Pressupost per a una província de futur

Aquesta setmana la Diputació de Castelló ha aprovat els seus comptes per a l’any 2023 amb una inversió rècord de 188 milions d’euros, que serviran per a impulsar les polítiques progressistes que els i les socialistes hem dut endavant des de la institució provincial en els darrers quatre anys.

Uns pressupostos que han estat aprovats, per quart any consecutiu, en temps i forma, i que representa una forma de fer política molt singular. La política de l’estabilitat en els moments d’incertesa, del progrés, de la protecció a les famílies i de la vertebració del territori. La política que impulsa el creixement econòmic de Castelló i dona seguretat a empreses i treballadors. En definitiva, eixa política que estableix les bases per a la construcció d’un futur millor per a una societat que està obligada a evolucionar i millorar.

Fidels a la realitat

De vegades veiem exemples de govern que no són conscients de la importància de tenir uns plans econòmics que siguen fidels a la realitat del territori i que deixen de costat als seus veïns i veïnes. Prorrogar els pressupostos d’anys anteriors significa deixar de costat serveis necessaris per al dia a dia de la ciutadania.

Els pressupostos de la Diputació per al 2023 destinaran 34 milions per als 135 ajuntaments de Castelló. On s’inclou el pla d’obres Castelló Avança, el Fons de Cooperació i l’assistència tècnica als ajuntaments. Una xifra que té en compte l’autonomia local i la cohesió territorial, i que potencia la millora en les infraestructures municipals. Per això podem afirmar que aquests comptes són una oportunitat per a construir una província de municipis capdavanters. Per fer de Castelló una província de futur.

Vicesecretària del PSPV-PSOE de la província de Castelló