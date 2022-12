Estem a les acaballes de 2022 i l’alumnat i professorat dels centres públics IES Professor Broch i Llop, CEIP Concepción Arenal, CEIP Pascual Nácher iCEIP Botànic Calduch de Vila-real continuen esperant els treballs d’ampliació i adequació dels seus centres. Després d’anys de retards per part de l’Ajuntament, les comunitats educatives, així com la resta de vila-realenques, es pregunten per què altres ciutats sí s’han vist beneficiades pel Programa Edificant, impulsat per la Conselleria d’Educació encapçalada per Compromís, i la nostra ciutat no.

Queden només 5 mesos per a les eleccions municipals i l’equip de govern socialista continua sense moure fitxa per realitzar les obres pendents i donar prestigi als centres educatius públics de Vila-real. A aquestes promeses incomplides se sumen també la de la construcció del 4t institut i la construcció d’una seu pròpia per a l’Escola Oficial d’Idiomes. L’alcalde presumeix de l’eslògan Vila-real, primer, però en matèria educativa ben bé podríem dir Vila-real, els últims, ja que l’únic projecte Edificant que s’ha realitzat al poble des que Benlloch és alcalde és el nou aulari d’Infantil del CEIP Sarthou i des d’aleshores ja han passat més de dos anys. Un temps en què els altres centres educatius han estat esperant pacientment que els arribara el torn, però la realitat és que a hores d’ara eixos projectes ni tan sols han estat licitats i qui espera, desespera. La resposta de l’equip de govern d’aquesta setmana és que hi ha una sobrecàrrega de feina i que encara no s’ha pogut fer res. S’imaginen vostès respondre això a la feina? Segurament no. Des de Compromís per Vila-real continuarem reivindicant i preguntant al govern municipal: els Edificant per a quan? *Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real