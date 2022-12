I li posaran Emmanuel

Acaz, rei de Judà, ha rebut del profeta Isaïes la invitació divina a no perdre la calma i no deixar-se intimidar per la fúria dels arameus de Ressin i dels efraïmites de Pècah. Déu li fa saber que els plans siro-efraïmites d’atacar Judà i destronar Acaz no es compliran ara ni mai.

Acaz ha de tenir fe en el Senyor per mantenir-se ferm davant les amenaces estrangeres. Per això el Senyor li diu a Acaz: "demana un senyal al Senyor perquè vegis que el missatge d’Isaïes ve realment de Déu". Acaz respon: "No en demanaré cap; no vull posar a prova el Senyor".

Quines paraules més boniques! Llàstima que darrere les paraules s’hi amaga la decisió d’actuar al marge de la indicació provident de Déu. Per això no li interessa comprovar si el missatge profètic ve o no de Déu.

Aleshores Isaïes digué: "El mateix Senyor us donarà un senyal: la noia tindrà un fill i li posarà Emmanu-El (que vol dir Déu-amb-nosaltres). L’oracle podia fer pensar en la jove esposa del rei, encara sense descendència: la qual cosa afavoria els interessos d’un canvi de dinastia amb el destronament d’un rei sense fills. El fet posterior de tenir descendència s’interpretà com intervenció de Déu a favor del seu Poble.

Però quan el judaisme de la diàspora, meditant els textos sagrats, traduí les Escriptures Sagrades de l’hebreu al grec ja no usà el genèric dona sinó el terme precís verge. El sentit de fe del Poble fidel esperava una nova intervenció de Déu molt més plena amb protagonisme d’una verge.

A les portes del Nadal, en l’evangeli contemplem Sant Josep que protagonitza l’altra resposta a la intervenció de Déu, a l’inrevés d’Acaz. El senyal que rep de Deu és dramàtic: abans de viure junts es trobà que Maria havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep no vol difamar Maria i resol de desfer en secret l’acord matrimonial. Llavors en somnis un àngel li digué: "Josep, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva. El fruit que ella ha concebut ve de l’Esperit Sant".

