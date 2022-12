Centre Integrat d’FP per a seguir avançant

La setmana passada vam veure quin és l’autèntic esperit del projecte Diàlegs. Amb una gran participació, la trobada titulada FP: una mirada al futur em va reunir amb el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler, i amb una nombrosa representació de la comunitat educativa. Vam gaudir d’una vesprada d’escolta activa i amb pluralitat d’opinions. Just allò que pretén este espai de reflexió conjunta, debat i diàleg pel futur de la Vall d’Uixó.

I el futur de la nostra ciutat passa per tindre un Centre Integrat de Formació Professional. Eixe va ser el compromís de Soler i compleix una proposta i aposta del Partit Socialista des de fa més de 20 anys.a arribat el moment de deixar de conformar-nos amb el que tenim.

En esta ciutat ens hem conformat massa vegades i hem pagat les conseqüències, perdent oportunitats que ara no podem permetre que passen de llarg.

Des de l’Ajuntament ja vam fer esta proposta a la Conselleria d’Educació en una reunió fa vora un mes i compartim la visió de tindre un Centre Integrat de Formació Professional a la Vall. La Generalitat valenciana està realitzant un estudi de la planificació, que dins d’un mes i mig estarà acabat, i a partir d’eixe document caldrà consensuar quina és la millor manera de fer-lo.

Però si alguna cosa està clara és que el sistema educatiu ha de ser capaç de formar una ciutadania crítica i reflexiva a la vegada que contribueix a la creació de més i millors llocs de treball. I això implica comptar amb una oferta de formació professional potent, que s’adapte al que les empreses i els sectors productius estan demanant. No sols a la Vall, sinó a la comarca, tenint en compte quin tipus d’empreses tenim al territori, quines volem tindre i cap a quin model productiu volem anar.

No podem negar que l’arribada de la gigafactoria de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt tindrà beneficis arreu del territori i en la Vall hem d’estar preparats per a aportar valor afegit, coneixement i innovació. Tot això lligat al que vam parlar en el primer Diàlegs: la nostra aposta per començar crear més sòl industrial la pròxima legislatura, una vegada l’ampliació del Sector Belcaire C vaja endavant.

Centrant-me en la qüestió de la formació professional, ara mateix a la Vall oferim 20 cicles de 7 famílies. Moltes vegades ens autoflagel·lem que no disposem d’algun cicle i que molts alumnes han d’anar-se’n fora a estudiar. És evident que ens falten cicles i que aspirem a augmentar l’oferta. Això mostra la importància de construir el nou Centre Integrat a la Vall perquè done servei a tota la comarca i inclús més enllà.

Però també és cert que ja som un referent en molts dels cicles de Formació Professional que es cursen a la nostra ciutat. És el cas dels cicles d’automoció o robòtica, amb les millors instal·lacions de la província. També el de màrqueting, en el qual la majoria del seu alumnat és d’altres municipis. O els cicles d’informàtica, que som una de les poques ciutats de la província que els ofereix, motiu pel qual rebem a molta gent de fora. Inclús d’altres comunitats autònomes. I això és una bona notícia perquè és gent que ve a la Vall a estudiar, fa les pràctiques ací i que té l’oportunitat de quedar-se a crear un projecte de vida. Són més motius per a no conformar-nos i seguir treballant perquè la Vall seguisca avançant cap al futur.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó