Comence estes línies emocionada i carregada d’energia per les felicitacions que estos dies m’han donat molts veïns i veïnes des que coneixen que he pres la decisió de ser la candidata per Compromís a les pròximes eleccions municipals. O, el que és el mateix, que faig un pas endavant per ser l’alcaldessa de Betxí i continuar amb la feina que tan bé s’ha fet en estos quasi dotze anys.

Em considereuna dona valenta, molt curranta, simpàtica i alegre, però sobretot positiva, positiva amb este nou projecte que encapçale, que per a mi és un dels reptes més grans que he afrontat en la meua vida. Estic ben segura que les ganes de treballar pel poble que m’ha vist créixer, on tinc la meua empresa, la meua família i amics, són primordials per entendre la decisió que he pres.

Porte molts anys involucrada en entitats del poble, com per exemple el Musical Entre Tots o en la junta de l’associació del xicotet comerç local. Crec que formar part de moviments ciutadans és un fet que marca la meua predisposició a voler superar-me i involucrar-me encara més en el meu municipi.

Des d’ara em pose a disposició de tots els betxinencs i betxinenques per escoltar-los i recollir tot el que vulguen dir-me, com ja han fet molts en estos últims dies. El meu cap no para de pensar i tinc un bon grapat d’idees i propostes per fer que Betxí continue progressant i avançant i, sobretot, per millorar la qualitat de vida de tot el veïnat.

Afronte este repte amb la màxima il·lusió i força, amb la seguretat que comptaré amb un gran equip que ha demostrat la seua capacitat de gestió en tots estos anys. De fet, serem l’única candidatura que comptarà amb això, amb experiència en una gestió municipal que ha sigut exemplar i que va suposar, per exemple, capgirar la desastrosa situació econòmica del consistori que altres van deixar. Ara em toca a mi, treballar pel municipi, el meu únic objectiu. Endavant Betxí!

Candidata a l’alcaldia de Betxí per Compromís