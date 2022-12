Catorce, dos, ocho, noventa y ocho... no son solo cifras. Son los días, meses y años que esperan los castellonenses para que los visite un cardiólogo, 14 meses; una colonoscopia, 2 años; una resonancia, 8 meses, o una intervención quirúrgica, 98 días.

Números que asustan, que ponen «en grave riesgo a pacientes» según los propios profesionales. Pero estas cifras tienen detrás a una persona que espera pacientemente a que le toque su turno. O no. Algunos, desesperados, deciden pagarse de su bolsillo lo que ya pagaron vía impuestos.

La sanidad valenciana languidece y la castellonense más. No lo digo yo. Lo dicen sus profesionales, que denuncian falta de inversión, tanto en recursos humanos como tecnológicos. Deficiente servicio de urgencias, falta de sustituciones, sobrecarga física y mental de los profesionales, malas condiciones laborales... Todo esto ha llevado a los médicos de esta Comunidad a convocar una huelga el próximo mes de enero. Entendemos esta huelga porque es el momento de dejar de usar la pandemia como excusa y trabajar en lo que realmente necesita la provincia: plazas de difícil cobertura, como en el hospital de Vinaròs, en los centros de salud del interior de Castellón o en los consultorios de las playas; ampliar el Hospital General para que los pacientes no tengan que desplazarse a Valencia para determinados tratamientos, y mejorar las condiciones de trabajo de los facultativos para que no se vayan al extranjero o a la sanidad privada.

Acabo con otra cifra: 7.736 castellonenses se encuentran en lista de espera para operarse. ¿A qué esperan para tomar soluciones?

Síndica de Cs en Les Corts