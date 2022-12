Treballant per al proper 2023

Aquesta setmana es celebrarà el plenari per aprovar el pressupost del 2023. L’octau pressupost en el que participa Compromís des de que varem entrar a governar en Borriana amb l’objectiu de millorar la vida de les persones. Un projecte de continuació a les inversions, les millores de serveis i infraestructures que s’han vist reflexades en els últims anys a la nostra ciutat. Parlem de poc més de 18 milions d’euros en inversions que en aquestos vuit exercicis han fet que Borriana siga una ciutat més passejable, més amable i millor per a viure.

Des de la nostra entrada al govern municipal, i amb l’estratègia EDUSI com a projecte de ciutat, seran 10 milions d’inversió que arriben al nostre municipi en forma de noves avingudes, noves connexions, reformes del mercat, de la Casa de Cultura, de millora de patrimoni, de nous espais de trobada, noves zones verdes, rehabilitació de barris, de millora de serveis, de digitalització de l’administració i del nostre municipi.

I amb aquesta línia anem a continuar aquest 2023, amb inversions que ascendeixen a 6 milions d’euros que están en marxa o licitades per a poder seguir millorant la nostra ciutat. Pavimentació de camins i vials, la passarel·la definitiva del Clot, una nova plaça en La Bosca, l’eficiència energètica en la piscina i en tots els edificis municipals. Treballs centrats en l’objectiu de millorar la vida de les persones.

I això, cal sumar el recolzament en les urgències que més identifica la societat, com son els serveis socials, ocupació i el treball. Es important que l’administració pública més propera siga la que primer responga, com el nou edifici de Serveis Socials, que es posarà en marxa en més plantilla per al departament. Noves instal·lacions i més personal, es la única manera en la que poder treballar per a una ciutat de 35.000 habitants. En ocupació, tornem a apostar a sumar-nos a tots els plan i programes que arriben des de la Labora, i destinant 1,8 milions d’euros, després d’haver fet el mateix aquest any, i amb més de 100 contractacions directes des de l’Ajuntament.

I per últim, i no menys important, el recolzament al teixit comercial i empresarial de la ciutat. Als 84.000 euros inicial, hem demostrat que s’han injectat més de mig milió d’euros en les tres campanyes de bonos als comerços de la ciutat de manera directa, i un terç indirectament, i sumar els 1,3 milions d’euros en ajudes de part de l’estat i la Generalitat. Parlem d’un pressupost que compta amb un projecte que varem començar ara 8 anys, i que té una continuitat per a seguir millorant les infraestructures de la ciutat, per a dinamitzar el nostre municipi, i sobretot, millorar la vida dels veïns i veïnes de Borriana. Un projecte que persegueix tindre una ciutat més transitable, més amable, i en la que la participació de la societat borrianenca siga la clau per a seguir endavant.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana