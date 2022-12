La depuración

Observo atónito risas de satisfacción, presididas por la concejala y responsable de aplicar la ley de memoria democrática en Castellón, Verònica Ruiz, mientras responsables municipales posan debajo de la nueva placa dedicada a Joan Fuster, el intelectual de Sueca que tuvo la efervescencia mental de inventar aquel estrambote de Països Catalans. Tenemos otras nuevas rotulaciones del callejero, por ejemplo en reconocimiento a la escritora valenciana Isabel Clará Simó, originaria de Alcoi que desarrolló su carrera profesional en Barcelona, donde militó en Solidaritat per la Independencia. Otra de las personas encumbrada por la concejalía de Ruiz es Empar Navarro, oriunda de Valencia, quien tras una larga militancia en Izquierda Republicana acabó jubilada en 1970 como maestra en Murta, Alicante.

Máximo respeto para los citados Fuster, Clará y Navarro, pero ya me dirán si no hay personalidades de Castellón ajenas al franquismo tan merecedoras o más que los encumbrados foráneos. El dogmatismo y el analfabetismo funcional tienen mal maridaje. Ocurre también que ya nada sorprende a la sociedad adormecida, adocenada, en la que vivimos, sometida a la peligrosa estupidez de reescribir la historia desde la bandería y la ignorancia. Así lo dejó claro Vicent Pitarch, nada sospechoso de ser uno de los pilares del facherío, desde su puesto en el Consell Municipal de Cultura en representación del Institut d’Estudis Catalans: «Indignación por la actuación con personalidades consideradas franquistas para extinguir su memoria y legado». Pitarch, que fue teniente de alcalde en el primer ayuntamiento democrático de Castellón, con el alcalde socialista Antonio Tirado, por la candidatura de Esquerra Independent de Castelló, no utilizó medias tintas a la hora de hablar sobre cambios de nombres en las calles de la capital de la Plana : «Me repugna lo hecho, especialmente con Sánchez Gozalbo, pero no conseguirán borrar su figura en la cultura europea». En Europa seguramente no, pero aquí, donde el cainismo se ha hecho religión, Don Ángel Sánchez Gozalbo y Don Luis Revest han sido depurados, merced la aplicación de la ley de Zapatero que después ha amplificado Sánchez. Y llevada a la práctica con rigor de comisariado soviético desde la Conselleria de Participación, Transparancia, Cooperación y Calidad Democratica que dirige Rosa Pérez Garijo, la camarada de Izquierda Unida.

Censores/depuradores de Franco

Sánchez Gozalbo y Revest desarrollaron una ingente labor cultural siendo ambos fundadores de la Societat Castellonenca de Cultura, firmantes de les Normes de Castelló y cronistas oficiales de la ciudad. La recompensa a tan brillante recorrido intelectual es la ignominia servida por un grupúsculo de desconocidos chupatintas agazapados en el gris marengo, al igual que los censores/depuradores de Franco, con la aquiescencia cómplice de la institución municipal que acata lo inacatable. ¡Qué triste!

La espada exterminadora de cualquier reminiscencia franquista ha sajado otros nombres del callejero. Carlos Fabra Andrés sigue siendo recordado como un visionario que intentó hacer de Castellón una ciudad moderna, cosmopolita, de grandes avenidas, por lo que tropezó con los poderes fácticos locales. Joaquín de los Santos Vivanco fue un militar profesional que murió heroicamente en el frente ruso (en Kopz y Dolgow). Herrero Tejedor, fiscal de carrera y ministro de Franco, siempre intentó beneficiar a su querido Castellón. El arquitecto Vicente Traver dirigió el primer ayuntamiento de la etapa franquista, gran crimen. Los monstruos han sido eliminados de las calles. ¿Quién duerme más tranquilo?

Periodista y escritor