La diversidad enriquece

Estas últimas semanas de diciembre están siendo de vértigo, entre los presupuestos y las últimas comisiones parlamentarias, además de mis diversas participaciones, como diputada autonómica, en mesas de debate y de reflexión.

Y a una participación en particular me quiero referir. Para mí fue un honor y una satisfacción estar en la clausura de la Escuela de Ciudadanía. Un honor porque así lo siento y una satisfacción porque he visto su evolución y el éxito que ha tenido es grande. Por lo que hago patente mi agradecimiento tanto a Jovesolides, así como a ACOEC y a Espai Obert El Marítim. ¡Sois grandes!

La Escuela de Ciudadanía ha sido uno de los motivos que me han devuelto la esperanza en que el mundo será mejor en 2023. La primera vez que me invitaron a participar en la escuela del año 2020 me sentí una privilegiada porque así nomás no te llaman para formar a la juventud, lo cual es una gran responsabilidad. Además, es un privilegio haber conocido a tantos jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen ganas de aprender y de cambiar cosas que, no lo dudo, mejorarán nuestras vidas. La vida de las personas migrantes importa y mucho.

Importa que nos veamos de una vez por todas incluidos, de forma real, no solo de palabra y para eso es importante que nos sintamos iguales, que seamos iguales y para ello habría que cambiar cosas. Lo primero, cambiar la forma de percibir la política por parte de las personas migrantes. Y lo segundo que nos dejen estar en los espacios públicos, en los espacios políticos también.

Debate importante

Bueno, la clausura de la tercera edición de la Escuela de Ciudadanía para personas migrantes precedió a un debate importante, el primero sobre inmigración y políticas migratorias en el que participaron diputados y diputadas en Les Corts. De esto hablaré en otro momento.

Como decía, participé en el acto de inauguración en la que se hizo entrega de distinciones al alumnado que aprovechó de mejor manera la formación. Creo que, como representante público de la población de esta querida terreta, también de la población de adopción, mi deber es trabajar por ampliar derechos. Soy sincera, intento hacerlo lo mejor posible, aunque a veces parezca que no avanzamos, estoy segura de que sí lo hacemos.

Por otra parte, estuve presenciando el debate como una más, como una mujer migrante, madre, abuela, amiga, hermana, que quiere igualdad, que pide mayor participación, que aspira a que algún día Les Corts, el Congreso, los gobiernos, la administración, se parezcan de verdad a la sociedad en la que vivimos.

Para que la clase política sea un espejo de la sociedad debe reproducir las características esenciales de esta y esas características son: género, clase, etnia, condición profesional y pertenencia confesional. A ello hay que sumar: la disponibilidad de los partidos políticos de contar con un número suficiente de candidatos dotados de características similares a las de los representados; y la voluntad política de los representados de escoger representantes similares a sí mismos.

En la Comunitat somos casi el 15% del total de la población. Ha llegado el momento que se nos tome en cuenta. La diversidad enriquece, también en política.

Diputada por Castellón de Unides Podem en Les Corts