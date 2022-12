Querid@ lector@, hay temas, como ahora el del Tribunal Constitucional que impide votar en el Senado su propia renovación, que son tan trascendentes y técnicos y están tan trillados por destacados especialistas, que me obligan, no diré que a callar, pero sí a ser comedido y reconocer mi humildad. Así y todo quiero decir algo sobre esto. Y es que una cosa es reconocer las limitaciones y otra muy diferente pasar de la cuestión y hablar aquí y ahora de la cría del salmón rojo cuando todos hablan del «pleno del sabotaje» o del «golpe al poder legislativo».

Por lo tanto, como no quiero dar la impresión de que vivo en otro mundo ni que rehuyó del compromiso cívico, permíteme dos frases que, desde mi punto de vista, pueden ayudar a entender el origen de este viejo contencioso. La primera para señalar que todo esto empieza cuando en contra de la ley y la Constitución el PP bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (como la del Tribunal Constitucional), pero los jueces (con mayoría conservadora y algunos con mandato caducado) siguen tomando decisiones y nombrando magistrados a los tribunales. La segunda para manifestar que, supuestamente, esa determinación la ejecuta el PP para controlar las sentencias que le pueden caer por sus casos de corrupción o, también, para influir en las resoluciones que en referencia a la eutanasia, el aborto, la ley Celaá de educación... debe dictaminar el Tribunal Constitucional.

Terreno peligroso

Lo que pasa es que en estos instantes, con lo del Tribunal Constitucional, con la no inhibición de los dos magistrados conservadores con mandato caducado y la intromisión en el poder judicial hasta interrumpir sus deliberaciones, sitúan la democracia en terreno peligroso. Aunque no me extraña, a la derecha siempre, digo siempre, le cuesta aceptar la voluntad popular cuando pierde el poder.

