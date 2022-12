Transformant Borriana

A hores d’ara, en el preludi de Nadal-2022, tenim en marxa a Borriana inversions en obres i serveis per valor de 6 milions d’euros del pressupost d’enguany que continuarem en el 2023. En set anys de govern hem executat inversions per 18 milions, i amb el pressupost municipal per a 2023, seguirem construint el model de ciutat que proposem.

Els comptes de l’Ajuntament per a 2023, que demà s’aprovaran en sessió extraordinària, ascendeixen a 35.066.666 d’euros, novament un pressupost social i inversor. Una vegada mes hem demostrat estabilitat de govern i treball conjunt amb l’únic objectiu de millorar la vida de les persones i la nostra ciutat i, per això, hem fet l’esforç d’incrementar els recursos propis però també hem buscat finançament extern.

Un any més sense apujar cap impost ni taxa i augmentant les bonificacions en taxes municipals, gràcies a la gestió municipal, amb la reducció del deute municipal i el major finançament extern que ens ha permès en els tres anys consecutius de crisi assumir l’increment constant de la despesa municipal sense repercutir-la en cap impost ni taxa municipal que paguem els veïns i veïnes de Borriana. A més d’augmentar les prioritats en Serveis Socials i les ajudes a la ciutadania i al teixit comercial.

En 2016 vam començar a treballar en inversions incloses en l’estratègia Edusi cofinançades al 50% pels Feder per un import de 10 milions; i a hores d’ara tenim entre pagat i adjudicat el 72% dels projectes i Europa ens ha transferit 1.135.000 euros. Uns fons europeus que ens ajuden a millorar la nostra ciutat.

Una ciutat que cuida el seu patrimoni, una ciutat que avança en noves tecnologies per a facilitar la comunicació entre contribuent i Ajuntament, però també aplicades a la via pública per a millorar la seguretat vial o per a vigilar la qualitat de l’aire que respirem.

Transició energètica

Una ciutat que també aposta per la transició energètica i la mobilitat sostenible; una ciutat que no deixa ningú enrere i per això hem invertit en la regeneració urbana i social del barri la Bosca i en millorar la imatge del l barri Sant Blai.

D’una ciutat que impulsa els Serveis Socials i, per això, rebrem l’autorització molt prompte per obrir definitivament el nou centre de Serveis Socials, equipat i preparat i on s’han invertit 2 milions d’euros. També estem a punt de traure els plecs per a licitar la gestió del centre Comarcal d’Atenció Primerenca.

Amb tot, seguim buscant finançament extern i continuarem acudint a totes les convocatòries que ens interessen.

I, amb la mateixa il·lusió i energia de treball, espere i desitge que l’esperit de Nadal ens acompanye tot l’any, i per a 2023 superar els reptes assolits enguany. Per això, seguirem treballant per a aconseguir un model de ciutat per a Borriana amb futur i prosperitat.

Alcaldessa de Borriana